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▲日本籍的加藤琉士將加入冠軍團，以7人編制出道。（圖／踢帕娛樂提供）

《原子少年2》冠軍團小行星畢業演唱會將於本月28日於TICC登場，發布正式團名及出道單曲正式出道。在連日緊鑼密鼓的籌備期間也傳出好消息，專為熱愛滑雪人士提供一系列套裝行程的品牌「滑雪中毒者」將邀請小行星擔任代言人，形象照將於日本滑雪勝地越後湯澤車站旁刊登，踏出日本出道計劃的第一步，預計整個雪季期間，代言人看板將會有數十萬人次流量的曝光，令外界相當期待！得知這個合作消息，小行星團員們感到非常開心，直呼不敢相信，拍攝形象照過程中，團員開心歡樂的情緒藏不住，不斷對鏡頭高喊：「我們一起去滑雪吧！」被團員們欽點擔任隊長的勝銘興奮表示，過去和家人滑雪的記憶猶新，非常喜歡滑雪這項運動，能成為滑雪代言人很榮幸，更期待能順利在日本出道。而在官方釋出的形象照中，驚喜發現日籍少年加藤琉士，踢帕娛樂表示，日本出道計劃積極進行中，考慮到將進入日本市場，冠軍團除了原本6位團員之外，也將加入人氣居高不下的加藤，他除了具有饒舌、舞蹈能力之外，更於節目期間多次將日文歌詞融入歌曲表演中，頗具創作能力。加藤琉士除了母語日文之外，從小就讀美國學校，英語能力也相當優秀，可說是團內的語言擔當，對於冠軍團往海外持續發展大有助益。加入新團員的冠軍團將以7人編制於本月28日原少A2畢業演唱會首日正式出道，由3位主唱俊希、鈞嘉、彥旭，3位主舞勝銘、加藤琉士、小新，以及全能忙內至琦組成。出道單曲未來有機會上架中文及日文兩種版本，小行星出道團成員們近期也積極進修日文，從五十音、基礎會話學起，除了準備年底的畢業演唱會及出道單曲，日文課、歌唱課、舞蹈進修、戲劇課等等各項行程滿檔，團員們的壓力不小，但他們不約而同的表示，能有出道機會難能可貴，得知成為滑雪代言人之後，更有即將前往日本的真實感，無論如何都要全力以赴，盡己所能在畢業演唱會好好表現之外，也要以最好的面貌出道。