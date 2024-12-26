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小龍迎春、五福臨門，2025春節即將到來，有種剛忙著跨年就要迎新春的飛快節奏！莫急莫慌，要打點的年菜年禮遠東百貨春節禮品專刊為各位準備好了，連毛小孩的年菜都一併打點妥當！徐雪芳總經理親自領軍選品，米其林星級好料、輕鬆上桌團聚佳肴、探親訪友伴手年禮……全部齊備，300多家廠商、500多款年菜年禮，其中有高達三成都是新品，一站購足的優質選擇盡在遠百。翻開2025春節禮品專刊，哇，星級飯店主廚、總鋪師們揮鏟獻藝，讓大家團圓圍爐大啖佳肴美食。還有最重要的是，在食材高漲的現在，遠百多組年菜嚴選在地食材、組合價高貴不貴，又能替大家省去料理煩惱，真的是便利優質選。Shangri-La Sets內含醬皇蘿蔔牛肉煲500g、紅燒獅子頭1000g、松茸花菇雞湯1800g、酸湯魚1000g、心太軟470g，整組建議售價3,999元，冷凍-18°C 以下保存12個月。位於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，美景無敵佳肴出眾，饕家譽為新北第一粵菜餐廳。六人份八道經典粵肴包括迎新報喜花膠佛跳牆、年年有餘蔥油龍虎斑、財源滾滾豉油貴妃雞、如意北菇蹄筋燴鮑魚、黃金滿堂金湯焗大蝦、鴻運吉祥燒味拼盤、闔家幸福鰻魚糯米飯、萬事如意椰汁年糕，名店名菜，有口皆碑。除夕外帶年菜全為當天新鮮現製，建議售價10,999元，限除夕當天13:00-15:00板橋百揚大樓一樓餐廳服務櫃台提貨。嚴選主廚的拿手好菜，內容包括台式滿漢集、團圓桌上必備湯品極品鮑魚佛跳牆、象徵年年有餘的如意椒鹽白鯧以及香氣誘人的金絲銀蒜帝皇蝦等道地台味，餐後更有評比的冠軍甜點花開富貴甜芋泥讓您輕鬆在家即可享有一桌好菜！台式滿漢集，有醬漬九孔鮑、烘烤烏魚子、黃金蟳仔糕、麻香金錢肚、青蔥嫩油雞、蜜漬腰果仁，極品鮑魚佛跳牆、金絲銀蒜澎湖龍蝦、如意椒鹽煎白鯧、花開富貴甜芋泥一組建議售價15,800元。創意料理餐廳的創新，多變的烹飪手法而成立。結合中式、西式及多元的異國料理特色菜餚和精緻甜點，不斷嘗試新的食材與技術。內含酒釀醉雞600g、翡翠海鮮羹1,200g、梅干菜東坡肉附夾饃餅1,190g、芽白芋香功夫盅1,550g、臘味荷葉米糕400g和巧克力附保冷袋建議售價3,999元，冷凍保存1年。陽明春天是一家具有代表性的品牌，致力於推廣蔬食與永續飲食的理念，蟬聯四屆米其林綠星。內含香菇筍香飯、蟹黃獅子頭、薑母燉煲、骰子蘿蔔糕、冬菇蜜汁烤麩建議售價1,888元，冷凍保存12個月。米其林一星山海樓開發五星宴客料理。由放山雞，干貝鮑魚等珍貴食材慢火細熬，象徵福壽全的美味逸品。每份2,600公克建議售價2,880元。冷凍保存12個月。招牌菜砂鍋鴨堅持炭火料理3小時，一上桌就是焦點。建議售價1,340元，冷凍保存2個月。名菜還有紅蟳八寶米糕和純手工製作的蝦棗，兩樣為一組，建議售價：1,710元，冷凍保存1個月。貿易起家的阿鏡師一步一腳印走遍世界，只為了將更好的食材帶回深愛的土地，挑剔的心與嚴謹的烹煮過程，終於成就阿鏡師味蕾裡深厚底蘊的堅持，阿鏡師手路菜堅持著高品質的精神，要您吃的安心又健康。榮獲2024臺中十大伴手禮首獎的鮑魚佛跳牆是最有溫度的手路菜，含保冷提袋建議售價1,580元，冷凍保存2年。日本甜點大師和泉光一專為台灣打造，全球限量甜點僅在台南限量首發！來自台灣與日本的西點大師攜手合作，融合兩地獨具匠心的糕點文化，精心推出全新創意的限定燒菓子禮盒。口味有鹽之花抹茶費南雪兩個、熱情百香果兩個、焙煎黃豆瑪德蓮乙個、香草焦糖蘋果蛋糕乙個、香柚巧克力乙個、西西里覆妃乙個共8入，重量280±5克，建議售價680元，常溫保存10天。內含鳳梨酥及桂圓酥共8入，搭配金萱茶20g一罐，建議售價1,780元，常溫保存30天。內含楓糖鹽之花果仁塔、夏威夷巴芮巧酥、巧克力鹽之花4片、咖哩紅藜麥4片、老爺牛軋糖30入、羅馬盾牌2片、腰果酥、核桃雪球4顆，每盒建議售價1,680元，常溫保存30天。每逢新春佳節，「糖果盒」是餐桌上不可或缺的吉祥物品。這款新春全盒盛載著精心挑選的傳統美點，包括酥脆蝴蝶酥、鬆軟的核桃酥、香濃奶油餅乾、細膩順滑巧克力片、醇香紅棗核桃糕及甘香普洱茶包，口感味道各有特色，為新春聚會增添喜悅美味，且寓意新年無盡的祝福與繁榮。每盒324g建議售價2,988元，常溫保存90天。榮獲食品界尊榮大賞AA Taste Award最高級三星大獎，是質感與美味兼具的春節送禮首選禮盒。內含原味蛋卷3件、椰子蛋卷3件、原味蝴蝶酥8件、伯爵茶蝴蝶酥8件、牛油脆曲奇4件、黃金脆條4件，每盒建議售價1,098元，常溫保存180天。上層有國宴旺來酥50gX6、麻辣腰果100g、莓果雪球90g，中層有南棗核桃糕20gX6、南瓜子酥15gX8、杏仁酥15gX8、花生牛軋糖10gX6，下層有鴻運富貴糕120gX3和精緻紅包袋6入，建議售價2,080元，常溫保存30天。來自日本福岡知名品牌珍選匠心饗您尊享，適合和親友分享最真摯的心意，美味讓生活充滿儀式感。原價1199元 遠百優惠價899元，未開封常溫保存28天，開封後請盡速食用完畢。三萩茶會結合古典奢華與創新風味，品味沙龍級甜點體驗。宜蘭蔬食最佳首選金牌伴手禮首選蔬食米其林，內含TOKYO SALONE東京茶沙龍主廚料理發表會作品甜心酥，濃郁茶香與酥脆交融，10+4入建議售價1,050元，常溫保存90天。採用歐盟認證茶葉，精挑細選嫩綠茶青、果膠豐富的台灣好茶，結合「台灣農業部茶葉改良場」技術轉移指定茶廠合作，研製出三峽碧螺春福氣圓滿茶餅及高山金萱烏龍福氣圓滿茶餅，成就了當下茶禮市場上獨一無二以台灣好茶精製的台灣茗饗茶系列台灣圓舞曲精品禮盒。日月潭茶磚精品禮盒內含台灣地圖造型日紅潭紅茶茶磚150gX1、迷你台灣地圖造型金萱茶真空包8gX2、迷你台灣地圖造型烏龍茶真空包8gX2建議售價2,800元，常溫保存3年。內含三個杯子、一個黑玻璃茶壺的旅行茶具包，以及蜜香烏龍茶葉75g兩包。有了這款旅行茶具包，無論走到哪裡都能隨時隨地享受一杯好茶，包包採用沉穩經典的咖啡色皮革製成，搭配實用的拉鏈設計方便收納。內含三個杯子，經過1,200度以上高溫燒製，耐用又美觀，搭配霧黑玻璃茶壺，展現低調質感。貼心設置活動竹盤，讓旅行者隨時隨地都能輕鬆泡茶。蜜香烏龍茶湯色呈現琥珀色，茶湯入口輕巧滋味，風味獨具一格，口感溫潤，帶有淡淡焙火香與傳統凍頂茶山頭氣，後韻涼喉生津。每組建議售價899元，常溫保存2年。來自日本大阪的Katachi 形‧洋菓子店，推出水蜜桃席布斯特與開心果日式千層捲組合，兩款蛋糕都是富有層次的味覺體驗，水蜜桃席布斯特、開心果日式千層捲各1入建議售價2,399元，冷凍保存90天。燕窩元寶酥以珍貴燕窩入料，香濃奶黃內餡，每顆以純手工塑形，做工繁瑣。蜜汁叉燒酥，經典叉燒餡外酥內香。燕窩元寶酥8入、蜜汁叉燒酥8入，每顆25公克，16入建議售價1,388元，冷凍-18°C以下保存30天。堅持傳統卻又不甘於平淡，跳脫框架的創意料理，帶大家體驗一場「純粹卻又瘋狂」的味覺饗宴。禮盒內含阿嬤蘿蔔糕加上黑松露乳酪糕建議售價780元，冷藏保存7天。全鮮肉寵食專家，產品經營養數值、安全性、保存性多重檢驗，每一口都是安心。過年餐桌上必備的毛孩活跳牆有四種口味：翡翠燉雞、龍鳳呈祥、海味三珍、黃金鮮鮪，開罐即享滿漢全席，年節自用送禮必備，貓福狗旺迎新歲！8入建議售價268元，常溫保存3年。2025春節禮品專刊即日起到2月3日在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。購買專刊好禮持HAPPY GO卡消費滿1,200元以上即送100元美食餐飲抵用券乙張，購買兩件以上可享95折優惠。遠百信義A13 02-77500888 分機8222板橋大遠百02-77054205 分機8802板橋中山店02-89525678 分機8275遠百桃園店03-3359811 分機3302遠百竹北店 03-6223168 分機3582新竹大遠百03-5233121 分機6502台中大遠百04-37022168 分機3222遠百嘉義店05-2365137 分機8230遠百花蓮店03-8355588 分機8860