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40歲的關女士是高齡的雙胞胎孕婦，在懷孕19週時突然大量破水，大寶在20週時自然產出，二寶則有安全疑慮，但她與丈夫都同意要全力保住，於是接受強效抗生素及子宮頸環紮術治療，3週後出院並順利安胎，使二寶得以在近36週時自然生產，活動力佳，母嬰均安，還是國慶寶寶，喜上加喜。國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾說，雙胞胎屬於早產高危險群，一旦早產，通常寶寶會一起分娩，間隔24小時以上才生出第2個寶寶、即醫學「雙胞胎延遲間隔生產」已屬少見，原因是早產常有潛在子宮腔感染，且生完第1個寶寶後，子宮頸會打開，這都使第二個寶寶不易安住，且即使成功度過幾天，後續滯留在子宮腔的胎盤與臍帶，仍需加倍注意感染與凝血病變等問題。根據文獻報告，雙胞胎延遲間隔生產超過一天的成功個案數僅82例，成功率不到萬分之一，而平均延遲天數為數日到數週，最久個案發生在葡萄牙，高達154天。陳俐瑾表示，據查國內至今成功個案寥寥無幾，國泰醫院這次成功將二寶安胎破百天，應是國內已知最久、出生週數最大紀錄。根據國健署統計，台灣早產發生率在2006年為8.5%，至2023年已攀升至10.8%，原因可能與試管嬰兒雙胞胎比例增加、孕婦高齡化，或孕婦有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣有關。陳俐瑾提醒，高齡雙胞胎孕婦平時應注意子宮收縮的情形，並建議在第二孕期（懷孕第16~24週）接受子宮頸長度測量，並密集回診產檢，以減少因早產造成寶寶生命危險或引起長期性併發症，一旦發現早產徵象，包含出血、宮縮、破水等，應儘速前往具有早產兒急救能力的醫療院所。