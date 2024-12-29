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▲智慧型手機已經脫離不了我們的生活。（示意圖／取自pixabay）

已退休的李先生平時喜歡到處走動，在一次運動前熱身扭動脖子時忽然感到劇痛，後來還痛到肩膀，雖就醫、服藥，卻不見好轉，一週後雙腿已完全無力，到大醫院檢查，發現是頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經，而且神經被壓到幾乎已無通道，且已缺血、變色，經緊急手術切除椎間盤並固定滑脫的頸椎才解除危機。柳營奇美院醫院神經外科主治醫師呂忠哲表示，許多民眾習於低頭滑手機，或長時間看螢幕，都有可能造成頸椎退化，而頸椎若瞬間遭到過大壓力， 例如運動傷害、按摩等， 則有能造成急性椎間盤突出。針對李先生的情形，呂忠哲說，最初可能是頸椎神經根壓迫產生的症狀，包含肩頸痠痛、手臂到手指麻痛或無力等，當合併步態不穩、下肢無力、全身緊繃感，甚至嚴重到大小便困難時，則為頸椎脊髓受壓的警訊，應及早就醫檢查，必要時需手術治療。對於頸椎手術，呂忠哲指出，目前主流包括人工椎間盤置換術與頸椎融合固定術，兩者主要差異在於前者保留頸椎活動性，復原較快，但不適合骨質疏鬆或脊椎滑脫的患者，而後者則適用於結構不穩定的病人，但術後活動角度較差。醫師會根據病情與病患討論，並選擇適合的治療方式。呂忠哲表示，李先生術後醒來，雙腳神經功能即刻恢復正常，而且他積極配合復健，還自行規劃課表，從助行器開始到慢步行走，僅一個月時間，便能放下助行器輕快步行。針對頸椎病變預防，呂忠哲說，首先應保持良好姿勢，且每隔一段時間，應起身活動或伸展頸部，並保持正確睡姿，並需避免長時間趴睡，同時可藉由適當的運動強化肩頸肌肉，以降低頸椎病變發生風險。■避免長時間低頭，坐姿保持背部挺直，肩膀放鬆。■避免長時間保持相同姿勢。■選擇合適枕頭。■避免趴睡。■透過運動加強肩頸肌肉，提高頸部支撐力。