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高股息ETF近來紛紛吹起降息風，尤其是之前大家跟風買的幾檔月配型高股息ETF，其配息縮水的程度只能用慘不忍睹來形容。近期可發現受益人終於「凍未條」，排隊等著出場。想創造穩定現金流依靠月配高息ETF行不通，畢竟企業一年也才配息幾次？若沒賺錢則根本不可能方法收益，那麼高股息ETF是要怎麼發錢？但債券就不同了，每個月都必須要繳納利息，這也保證了投資人買債券ETF可以有穩定現金流。近期，新光投信推出一檔以美國市場為主的長天期投資等級公司債，代號為00970B，同樣也是月配息，在美國聯準會進入降息循環後，此刻就是入手的好時機。首先，降息有助於提升企業的償債能力，可望降低違約風險，而且00970B追蹤的指數，自從2019年啟動降息循環後，報酬率超過20%，輾壓其他中短天期的投等債。而且對於那些想從月配高息ETF逃出的股民來說，00970B是非常適合的「避風港」，因為這檔投資等級債券鎖定的都是BBB+~BBB-評級的債券，因為這個區間的票息是最優的，同時00970B還設定最低票面利率5%的樓地板，保證其成分債都是居有高收益的標的。市面上有一檔相似的產品是00937B，群益ESG投等債20+，也是長天期的投資等級債券，然而它現在價格超過15元，不像00970B發行價為10元，現在稍稍降到9.8元左右，是小資族入手的好價格，兩檔ETF的持有成本一來一往就有很大的差別。至於00970B的同期生，則有統一推出的00966B跟元大的00968B，兩個同樣都主打投等債，然而天期都比00970B還要短。由於00970B投資的是美國公司，其他兩檔則瞄準成熟國家跟已開發國家，因此無法賺到太多「世界強國」美國的經濟紅利，三檔幾乎是一同起跑的投等債ETF，都才剛出發而已，未來表現誰強誰弱？投資人可以拭目以待。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險