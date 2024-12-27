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▲李光申博士（中）帶領研究團隊林威廷博士（左）及陳瑜帆博士（右），一同榮獲國家新創獎殊榮。（圖／業者提供）

國內知名醫師科學家李光申博士，經多年努力，成功開發出獨特的幹細胞外泌體技術平台，能有效調控免疫巨噬細胞，降低發炎反應，並促進肺部組織修復。由李博士領導的研究團隊，包括陳瑜帆博士及林威廷博士，以「間質幹細胞外泌體應用於急性肺損傷治療」為主題的研究成果，榮獲第二十一屆國家新創獎「學研新創獎」。李光申博士指出，急性肺損傷是許多重大疾病的常見併發症，患者的死亡率極高。即使成功度過急性期，後續生活品質往往受到嚴重影響。隨著新冠疫情爆發，對於能有效治療急性肺損傷及急性呼吸窘迫綜合徵的創新療法需求更加迫切。國家新創獎：生醫創新最高榮譽國家新創獎是國內生醫及大健康領域的最高指標性獎項，旨在表彰推動產業進步的創新力量，並促進以科技創新為驅動的產業升級。本屆獎項設有「企業新創獎」、「國際新創獎」、「初創企業獎」、「學研新創獎」、「臨床新創獎」及「新創育成獎」等多個類別。李博士團隊的研究成果除獲得國家新創獎肯定外，已於今年初發表於國際知名期刊 Molecular Therapy-Nucleic Acids。該技術目前已取得台灣專利，國際專利審查中。同時，此技術也獲投資者青睞，技轉成立新創公司，並進駐台北生技園區，為技術商業化奠定基石。從實驗室到臨床，攜手迎接未來挑戰李光申博士表示：「在研究過程中，我們克服了重重困難，這次能獲得殊榮，我由衷感謝研究團隊的努力與付出。希望這項技術突破能早日進入臨床試驗，最終開發成為創新藥物，造福更多患者。」李博士也強調，外泌體不只是能作為化妝品原料，也可以開發為生技新藥，造福更多急重症患者。此外，李博士呼籲國內更多優秀團隊加入符合國計民生需求的創新研發行列，共同推動生醫產業發展，讓台灣的生醫產業成為全球矚目的焦點，繼續書寫「第二座護國神山」的傳奇。