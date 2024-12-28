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▲金智恩（見圖）在父親死前被交代要用男孩的身分活下去，因此她女扮男裝進入龍天樓並尋找時機為父親報仇。（圖／取自Channel A 官網）

韓劇《Check-In漢陽》，由裴仁赫、金智恩、鄭乾柱、朴宰燦主演，講述4位隱藏自己實際身分的年輕人，來到朝鮮最豪華、高級的酒店「龍天樓」求職的故事，今（28）日將在Netflix上更新第3集，為觀眾帶來4人充滿歡笑的「龍天樓」適應之旅。劇情講述千金小姐洪載溫（金智恩飾）在父親死前被交待要以男兒身活下去，不可以讓別人知道她實際的家世背景，因此洪載溫改名為洪德秀，想辦法混進「龍天樓」並尋找時機替父親報仇雪恨；李恩浩（裴仁赫飾）為了幫助父王清掃奸臣勢力，以學習經商之名進入「龍天樓」，但實際上是要在酒店內找到黃銅金鑰，拿到奸臣罪證的秘密帳本。隱藏「龍天樓」少東身分到店裡打工的千俊華（鄭乾柱飾），以及為了重建沒落家族進入「龍天樓」的高修羅（朴宰燦飾），4個同寢室的學徒在龍天樓中展開職前訓練大冒險，不過這4人表面看似是來求職，但實際上內心都懷著不同的目的。播出時間：2024年12月21日（每週六、日22時30分更新）播出平台：Netflix總集數：16演員陣容：裴仁赫、金智恩、鄭乾柱、朴宰燦