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距離農曆新年只剩1個月，年菜買氣也全面升溫，業者估計，年菜市場商機上看60億元，而根據Yahoo奇摩購物平台數據顯示，年菜熱搜量激增、買氣翻倍，並觀察出3大消費趨勢，其中韓國爆紅實境節目「黑白大廚」話題加持的「東坡肉水餃」掀起熱購潮，而老字號名店、米其林必比登年菜也熱賣，蔬食與創意料理則翻玩傳統年味。Yahoo奇摩購物從熱銷年菜觀察，今年有3大消費趨勢浮現，包括「老字號經典年味深受青睞」、「小家庭精緻份量崛起」、「健康蔬食與創意料理夯賣」，其中用料實在的烏參佛跳牆、芋頭炊粉及櫻花蝦干貝飯等，都憑藉實在用料與熟悉風味征服消費者，而因應小家庭趨勢，每道約2-3人份的精緻年菜組合也大受歡迎。當然，過節年菜不僅講求快速上桌，創意與美味也成為新世代消費者的關注焦點，還原韓國爆紅實境節目「黑白大廚」推出的東坡肉水餃掀起熱潮，而隨著健康飲食趨勢崛起，「素食年菜」業績更較去年增加1倍。此外，連續多年發起公益年菜募資活動的Yahoo奇摩購物，今年也再攜手消費者做公益，特別與雙福基金會、切膚之愛基金會、伊甸基金會等多家公益團體合作，推出「幫助弱勢過好年」活動，精選千元有找的豐富年菜組合，邀請民眾一起為超過千組的獨居老人、身心障礙人士寒冬送暖，讓更多人都能過好年。