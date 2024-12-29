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▲阿布絲透露，這次的專輯是回到台東老家創作的。（圖／華納音樂提供）

「新世代超級女強音」阿布絲先前推出首張專輯就入圍4項金曲獎，等了1年明（30）日將再推出第二張專輯，這次她也使出絕招，不僅和帥氣的老鷹合影，還大膽赤裸上身，露出整片美背，表示「我們都需要坦承與接納自己的勇氣，希望透過作品帶給大家共鳴。」阿布絲也提到2024的最後一天將在花蓮演出跨年，期待新的2025年能創下更好的成績。2024年即將劃下句點，阿布絲歷經一年的沉澱與創作，再度挾著強烈氣勢推出第二張專輯《QUEENDOM》，堅信必須有意識的生活著，不只是盲目跟隨潮流，回歸到內心才能擁有最大的內在力量。阿布絲也透露，專輯的歌曲幾乎都是在回東部老家時創作，「回家有更多的時間跟自己的內心對話，心也更靜了，回到東部讓我放鬆很多，想去海邊、想去山上隨時說走就走，我需要跟大地多一點連結，這種暇意的步調最適合我創作了。」這次的專輯視覺，延續同名主打歌〈QUEENDOM〉，阿布絲戴上皇冠，象徵主宰著內心的世界，成為自己的女王。令人驚豔的是，阿布絲此次更大膽裸上身，對著鏡頭展現全裸背部，並回頭與帥氣的老鷹一起堅定的看向鏡頭。阿布絲分享，「裸上半身的主意其實是我提的，想要表達的是純粹與真實、自由與解放，我想我們都需要坦承與接納自己的勇氣。」即將邁向2025年，阿布絲12月31日跨年當天將回到熟悉的東部並受邀於花蓮跨年演出，更分享2024對自己來說是個別具意義，也開始慢慢從中摸索的一年，時間前進到新的一年，期許2024的耕耘能帶自己到更理想的狀態，第一個新年願望即是「辦專場！」累積更多歌迷，帶著作品唱給更多人聽。