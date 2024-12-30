「Dcard Video」前成員大書今年10月被前妻爆料婚內出軌，事件延燒一個月，他也不敵輿論出面道歉並自請離職，他昨（29）日在IG發長文，寫下「我從沒想過有一天自己會面對這樣的事，誰能想到自己會成為別人口中的壞人呢？」並表示會勇敢面對，一句「明年見」讓許多人認為他是預告復出。
大書婚內出軌翻車 年末認錯重新再來
社群平台Dcard成立的YouTube頻道「Dcard Video」訂閱數高達129萬，沒想到核心成員大書被前妻毀滅式爆料，當初會離婚就是因為男方婚內出軌，許多網友湧入大書的IG「考古」，發現他有時候會貼出一些渣男語錄，甚至還曾公然和疑似小三的Una打情罵俏，直呼自己討厭被蚊子吸「但妳不一樣」，讓全網看傻眼。
大書29日在IG寫下長文，回顧2024年發生了很多事，也離開了自己喜愛的工作，遇到非常大的低潮，自認做錯事也沒有處理好，「我從沒想過有一天自己會面對這樣的事，誰能想到自己會成為別人口中的壞人呢。」
大書表示，打出這些話並不是博取同情，只是想好好面對自己的人生，認為自己已經知道錯，並願意改，「以前的我沒做到，現在的我會努力去證明，我知道永遠會有人臭我，也永遠有人會希望我消失，但我會勇敢面對的。」有人留言替他加油，也有人酸，「當初要出軌之前能想到這麼多就好了」。
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大書29日在IG寫下長文，回顧2024年發生了很多事，也離開了自己喜愛的工作，遇到非常大的低潮，自認做錯事也沒有處理好，「我從沒想過有一天自己會面對這樣的事，誰能想到自己會成為別人口中的壞人呢。」
大書表示，打出這些話並不是博取同情，只是想好好面對自己的人生，認為自己已經知道錯，並願意改，「以前的我沒做到，現在的我會努力去證明，我知道永遠會有人臭我，也永遠有人會希望我消失，但我會勇敢面對的。」有人留言替他加油，也有人酸，「當初要出軌之前能想到這麼多就好了」。