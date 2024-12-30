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▲《終極警探2》整個機場跑道都是布魯斯威利和匪徒對決的戰場，雖然全球熱賣，可是美國的航班上曾經不播映這部影片，怕讓乘客越看越害怕。（圖／摘自IMDb）

▲哈里遜福特在《空軍一號》演美國總統，卻只能在空間有限的總統專機中對決匪徒。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆漢克斯主演的《薩利機長：哈德遜奇蹟》，根據真人實事改編，在台灣雖然叫好，票房反應也不錯，卻無法和災難大片型的飛機事故片相比。（圖／摘自IMDb）

韓國近日發生的空難悲劇，讓全球民眾再度開始重視飛航安全，相關話題也還在熱燒。在電影類型中，飛機事故影片也算是蠻重要的一類，有些是加入動作包裝，有些以真實的災難為靈感。而在台灣，觀眾對這種電影的接受度亦頗高，不過還是動作元素多一些的較容易締造亮眼票房，包括《終極警探2》、《空軍一號》等，都曾在台灣開出票房大紅盤。至於偏向純災難類型的飛機電影，在台則以《國際機場》系列最受歡迎。台灣多數觀眾進戲院是追求娛樂，因此發生在飛機上的動作電影會更受歡迎，並不令人意外，根據真實空難搬上大銀幕的影片，令人情緒沉重，不太會是尋求刺激、娛樂的觀眾的選擇。早年台灣電檢尺度嚴格，因此「劫機」內容描述得過於詳細的影片，常都是被禁演的下場，在全球各地大熱賣的《國際機場》雖然講失意男子想在空中引爆炸彈、讓妻子能拿到保險賠償金的經過，卻因為編導焦點不只在這件犯罪事件上，還透過機上形形色色的乘客，反映出社會上所有人生活的不同風貌，使得片子得以在稍微修剪後順利在台上映，也如願賣出票房佳績。1970年代是好萊塢最流行拍災難片的時期，飛機事故、船難、地震、大火等都成為電影的主題，《國際機場》系列也拍了3部續集《九霄驚魂》、《航爆死亡角》與《驚爆九重天》，都排在台灣春節或是暑假等黃金檔期，也部部大賣。之後有編導拍攝諧諷這一系列的喜劇《空前絕後滿天飛》，美國賣座仍頗出色，在台灣就沒那麽亮眼的表現了。到了1990年，《終極警探2》讓前集中困守摩天大樓的布魯斯威利，轉而要解救在飛機上的妻子，因此機場就變成他的戰場。《終極警探》系列最剛開始的特色就是主角被限制在一個封閉的環境內，必須設法擊退所有反派，由於彼此共同所處的環境空間不大，所以很容易狹路相逢，增加不少戰鬥的刺激感。《終極警探2》延續了首集在台灣的超高人氣，還更上層樓成為全年度外片在台賣座冠軍，但據稱當時的美國班機上並不會放映這部電影，免得乘客越看越心裡發毛，對飛航安全造成顧慮。接下來的幾年，好萊塢編導不斷翻新飛機動作片的情節，《空中監獄》裡尼可拉斯凱吉和一幫犯人一起移監，結果發現匪徒的陰謀，從飛機裡打到飛機外，觀眾看得過癮，台灣票房也開紅盤。哈里遜福特在《空軍一號》雖飾演美國總統，卻在總統專機中受困，得設法脫離歹徒的控制，和他們在機艙裡過招。寇特羅素與史蒂芬席格合作的《747絕地悍將》則是講述中東野心人士要利用飛機上裝載的毒氣彈，造成美國東岸數千萬人傷亡，來威脅美國政府釋放恐怖組織的首腦，因此除了在飛機裡擊退歹徒，還要解決機上有毒氣彈、會引爆的危機，加倍的刺激，和《空軍一號》都在台灣大熱賣。而真正的空難事故搬上銀幕的《我們要活著回去》，前後有3個版本，除了最新版改名叫《絕地盟約》、是Netflix自製電影外，其他兩版只有第一版曾在台灣賣座，當年強打的噱頭是空難倖存者在雪山上被迫吃同伴的遺體維生，後來的重拍版，儘管換上大家更熟悉的好萊塢卡司，就沒有在台引起賣座熱潮。震撼全球的「911」事件，「劫機」是其中很重要的部分，好萊塢後來拍了好幾個不同角度的版本，但在台灣反應大都很冷淡，除了有些片子為求寫實、並沒找大牌紅星掛帥外，事件的傷亡過於慘重，也讓觀眾不願意進戲院再回顧。只有奧利佛史東執導、尼可拉斯凱吉主演，描述港務局警官拯救世貿雙子星受災民眾的《世貿中心》，在台灣有不錯的反應。至於湯姆漢克斯主演的《薩利機長：哈德遜奇蹟》，空難只是情節中的一部分，片商並不特別往「災難」的方向主打，台灣上映雖然頗為叫好，賣座數字就沒有到大型災難巨片那樣的水準。