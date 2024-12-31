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穩穩信用(WinWin Money)自2018年成立後，積極完善P2P網路借貸平臺的媒合服務與風險管控，於2024年12月28日正式與遠東商銀(下稱遠銀)Bankee社群銀行攜手合作金流代收付服務。穩穩信用作為資訊仲介與媒合平台，不經手金流，而是由遠銀Bankee帳戶代收付金流，資金於投資人和借款人於遠銀之數位帳號之間移轉，以符合金管會發布的「網路借貸平臺業務事業指導原則」保障民眾投資權益。「可以用錢解決的問題就不是問題，但我們看到很多人的問題就是借不到錢。」穩穩信用營運長吳淑燕表示，穩穩信用結合貸款顧問知名品牌OK忠訓國際27年服務數百萬人次經驗，以FinTech (金融科技)成就普惠金融，挑戰傳統的借貸模式，讓無法從銀行取得貸款的信用弱勢族群，有機會透過P2P網路借貸平臺的媒合來取得貸款。穩穩信用與積極發展數位金融的遠東商銀在歷經一年多的整合，雙方一同審視穩穩信用的資訊傳輸安全、個人資料保護與實名制交易等條件後始取得合作共識，穩穩信用介接遠銀Bankee帳戶A2A (Account to Account)金流模式，提供借款人與投資人的金流代收付服務，讓穩穩信用平臺的會員可以更加安心地進行投資與借貸。現在起加入穩穩信用的投資人至2025年12月31日前享投資免平台手續費優惠。遠銀Bankee社群銀行融入社群、共創、分享及科技元素，藉由 Bank as a Platform (BaaP) 提供合作夥伴能快速串接金融特許服務，Bankee本身則專注於Bankee會員的經營、體驗及保護，透過 B2B2C、B2C2C創建四大生態圈：社群金融生態圈、遠東集團生態圈、人資金融生態圈及P2P生態圈，讓Bankee會員可更安全、便利及創新的享有各項金融服務。穩穩信用此次與遠銀Bankee的合作，也讓遠銀Bankee金融百貨之P2P生態圈多了一位夥伴成員，遠銀Bankee未來將繼續透過金流連結所有片段場景，為客戶打造一次到位，更安全、友善、快速的數位金融服務。