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▲行德宮宮主林朝安（左）與高雄市街友關懷協會副執行長陳璽鎂（右）堅守遊民守護神「林阿罕阿嬤」的初心，在地深耕提供街友及弱勢的服務關懷。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲行德宮致力於街友與弱勢關懷。（圖／記者陳美嘉翻攝）

以行動詮釋信仰，讓每一份愛心在生活中發光發熱。從關懷街友、扶助弱勢，到提供專業社工服務，「行德宮」處處展現著溫暖的力量，讓善心不只是口號，而是一份不間斷的承諾。「行德宮」的故事始於一位平凡而偉大的女性—林阿罕阿嬤。她家境清寒、丈夫早逝，卻獨自撫養五名子女。某天，她遇見一位手捧全黑觀音像的女子，並將佛像交給她，林阿嬤因此將佛像供奉起來，並命名為「行德宮」。從此，她每日膜拜，並將省吃儉用的錢投入行善，全年無休。林阿嬤無私的大愛，感動了許多人，人稱「遊民守護神」。林阿嬤仙逝後，其子林朝安接下宮主一職，傳承母親對於街友的關愛，於民國98年創辦「高雄市街友關懷協會」，致力於為無家者提供更完善的服務。此外，「行德宮」還特別設有專業社工師，負責外展關懷，提供街友心理支持、居家探訪、社會銜接等專業協助。行德宮是全台第一個發放愛心便當的單位，而此善舉已延續30多年之久。宮主林朝安表示：「我們致力於街友與弱勢關懷，服務內容涵蓋每日一餐的膳食提供、心理關懷、就業媒合等。尤其在SARS期間，每日便當發放量高達600份。」這份堅持更也啟發許多廟宇與民間單位跟進，讓良善的行動被複製與推廣至各處。副執行長陳璽鎂指出，如今獨居老人數量日漸增加，「行德宮」所服務對象的樣態與年齡層也逐漸擴展，協會不單只是給予者，更要提供更實際與長遠的幫助，由社工師評估個案的身體狀況與工作能力，並為他們媒合工作，從臨時工到全職，幫助可踏進職場的街友逐步融入社會。社工師王適墉說：「以今年為例，就已有12位無家者成功銜接職場，並由協會社工協助個案後續理財管理，形成正向循環。」「行德宮」不僅提供溫飽，更教導街友「給他魚吃，不如教他釣魚」，讓他們找到生活的希望與尊嚴。行德宮秉持「深耕在地」的理念，將在2025年一月下旬舉辦愛心餐會，宮主林朝安盛情邀請社會各界共襄盛舉，無論是捐款還是志願服務，皆歡迎參與。林朝安指出，這場活動旨在為街友與弱勢群體帶來溫暖，內容包含慈善團圓飯、健檢義診、紅包與物資發放，以及餘興節目等。希望透過這場有意義的尾牙，讓街友吃得飽、穿得暖，感受到來自社會的關懷。每一份愛心，都是為這座城市增添一分溫度。