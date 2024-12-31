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2024年12月24日，深圳 —— 這一天，全球索尼保養品公司再一次改寫了美業歷史！全球索尼與藍蒂蔻集團的重磅合作正式啟動，藍蒂蔻集團董事長GINA女士成為全球索尼的全球代言人。這一突破性合作，不僅引發業界震撼，更標誌著美業邊界的顛覆，開創了前所未有的全新美麗時代！作為全球知名的美業領袖，GINA女士擁有數千萬粉絲，她的影響力遍及世界各地。她的加入，無疑為全球索尼注入了無可比擬的活力與動力。GINA女士表示：“能夠成為全球索尼的代言人，這是一次美麗事業的革命。我們將共同開創一場以科技與愛心為核心的全球美麗盛宴，讓更多人感受到千年草藥的神奇力量與尖端科技的無限魅力！”全球索尼保養品將中國千年草藥的智慧與世界領先的尖端科技結合，推出革命性的護膚產品。這些產品不僅能深層滋養肌膚，對抗衰老，還能帶來無與倫比的保濕和亮膚效果。每一滴精華，都蘊藏著千年草藥的精髓，與尖端生物技術的結晶，為全球消費者提供前所未有的護膚奇蹟。這場合作不僅是商業上的巨大的突破，更是一次融合愛心與創新的全球革命。藍蒂蔻與全球索尼的聯手，將推動全球公益事業，為弱勢群體、偏遠地區的孩子們和銀髮族帶來更多關愛與支持。兩大品牌將共同發力，開創屬於未來的美麗新時代，將產品與公益完美結合，助力改變世界。這一歷史性合作，將引領全球美業走向前所未有的新高度。未來，全球索尼保養品將持續深化與藍蒂蔻的合作，將千年草藥智慧與尖端科技推向更多市場，開創無窮的創新動力。每一瓶全球索尼的產品，都是向全球消費者送上的美麗與青春的承諾，開創無限未來。