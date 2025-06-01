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▲綠奇異果可以幫助糞便吸附水份，刺激腸道蠕動。（圖／財團法人台灣癌症基金會提供）

據統計，台灣學齡兒童32.2%曾經歷便秘，女生比例明顯高於男生，成人便秘盛行率則為15~25%，65歲以上長者甚至高達4成，顯示便秘已成全民健康隱憂；醫師說，膳食纖維與水果吃太少，是造成現代人排便不順的關鍵，民眾應從日常飲食改善，才能有效改善便秘。每年5月29日是「世界消化道健康日」，台灣腸道醫學會提醒國人從營養均衡、補充水分與良好作息來培養健康腸胃，理事長郭昭宏醫師說，腸胃好，人不老，許多便秘與腸胃不適，其實只需從早餐選擇做出改變，建議民眾每日早餐食用1~2顆綠奇異果，可有效補充水溶性纖維與天然酵素。學會秘書長李柏賢醫師則說，綠奇異果屬於「低腹敏」水果，含有豐富膳食纖維、奇異酵素與維生素C，可促進腸道蠕動，改善菌叢生態，且有多篇國際研究肯定綠奇異果對改善功能性便秘的效果。根據《美國胃腸病學雜誌》一項國際隨機對照研究，連續食用2顆綠奇異果2週後，排便頻率每週可增加1.5次，並明顯減輕腹脹與不適；此外，有台灣研究發現，綠奇異果可將大腸通過時間縮短約8小時，顯示其對腸道健康有實質助益。李柏賢補充，奇異果中的奇異酵素（Actinidin）具分解動物性蛋白質的能力，可減輕腸胃負擔，而其水溶性與非水溶性纖維約為1：2，更有助形成柔軟糞便、促進排便順暢，是適合各年齡層的日常保養選擇。郭昭宏提醒，民眾若出現便秘突然惡化、體重減輕、解黑便，或長期依賴瀉劑仍無效等情形，應及早就醫評估，以免延誤重大腸道疾病的診斷和治療。