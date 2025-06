我是廣告 請繼續往下閱讀

五月天、林俊傑強登台北大巨蛋!連開多場滿足歌迷

2025年來到了6月,本月的在台演唱會超過14場,《NOWnews今日新聞》為讀者整理了期間的重點歌手演唱會活動資訊,當中最受矚目的莫過於,金曲歌后蔡依林、田馥甄強碰撞期開唱,林俊傑及五月天接連在台北大巨蛋連開2場跟8場,還有伍佰、彭佳慧、郭靜、蔡琴及品冠等實力派唱將都要展開演唱會。值得一提的是,「2025 Hito流行音樂獎」頒獎典禮將於本月21日登場,集結蔡依林、宇宙人、艾怡良、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮等重量級卡司,心動不如馬上行動,快來一次全掌握!蔡依林將於6月推出萬眾矚目的全新專輯《Pleasure》,同名領銜之作〈Pleasure〉首播轟動全球樂迷,空降各大音樂平台即時榜冠軍,全世界都在聆聽這份愉悅的洗禮,而她也即將登上2025 hito流行音樂獎擔任壓軸演出嘉賓,全球首唱新歌〈Pleasure〉,引領全場觀眾前往超越感官的全新境界!2025 hito流行音樂獎的卡司全曝光,包括了Bii畢書盡、Ella陳嘉樺Energy、FEniX、J.Sheon、Ozone、SB19、VERA、丁噹、宇宙人、艾怡良、李聖傑、派偉俊、陳華、陳勢安、蔡依林、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮、麋先生MIXER,共21組陣容將於台北小巨蛋掀起一波高潮。有別於站上各大指標性場館,田馥甄橫跨5、6月舉辦〈田調〉Live in Life 野地小巡演,將於21、22日在高雄衛武營戶外劇場及28、29日屏東恆春聯福磚窯開唱,製作團隊以田調精神從南到北上山下海,探訪祕境找尋美景,研究地貌景觀人文采風,評估季節腹地交通,想像各種讓音樂發生交流、表演場域的可能性。今年出道第22年的林俊傑,將「JJ20」全面升級改版,包括舞台設計、服裝、歌曲的編排等,都將呈現更加震撼的視覺及聽覺體驗,此次演唱會的舞蹈邀請曾為Justin Timberlake、⁠Usher以及 ⁠Christina Aguilera等國際知名歌手演唱會的御用編舞師Lyle Beniga編排,林俊傑預告歌迷:「2年前曾經來看過JJ20演唱會的朋友們,應該會覺得截然不同!」五月天接下來將帶著《回到那一天》25週年巡迴演唱即將唱回台北,創紀錄的8場台北大巨蛋,令歌迷引頸期盼,打著雙主題《5525》以及《5525+1》帶來雙倍感動,之後也將在北京鳥巢開唱創下12場紀錄,該地大巡航將在7月25、26、27、29.30、8月1、2、3、5 、6、8 、9日登場,讓世人感受五月天滿滿魅力。滅火器二十五週年《Quarter Century》系列活動●演出日期:2025.06.08 (日) 18:00●演出地點:LIVE WAREHOUSE彭佳慧 2025《一路這樣愛過來》演唱會●演出日期:2025.06.07 (六) 19:30●演出地點:台北小巨蛋溫蒂漫步 Wendy Wander 2025 Tour “Midnight Wandering 午夜漫遊”●演出日期:2025.06.07 (六) 19:30●演出地點:Zepp New TaipeiJocelyn 9.4.0《baby i’m so blue》演唱會●演出日期:2025.06.07 (六) 19:30●演出地點:Legacy Taipei林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會 台北場●演出日期:2025.06.07 (六)19:002025.06.08 (日)19:00●演出地點:台北大巨蛋品冠「今夜老黃忍不住再來哈囉!!」Hello Victor LIVE●演出日期:2025.06.08 (日) 18:00●演出地點:Legacy Taipei(華山1914文化創意園區 中5A館)伍佰 & China Blue Rock Star2世界巡迴演唱會-台北站●演出日期:2025.06.13 (五) 19:302025.06.14 (六) 19:302025.06.15 (日) 19:00●演出地點:台北小巨蛋2025 蔡琴《不要告別》巡迴演唱會 台北場●演出日期:2025.06.14 (六) 19:302025.06.15 (日) 19:30●演出地點:台北國際會議中心Julia吳卓源 《on the way 》演唱會●演出日期:2025.06.14 (六) 19:30●演出地點:Legacy Taipei「infinity 永遠永遠 邱鋒澤 X 黃偉晉」亞洲巡迴音樂會台北站●演出時間:2025.06.15(日)19:00●演出地點:Legacy TERA郭靜 2025 天亮之前 演唱會●演出時間:2025.06.21(六)19:30●演出地點:Legacy Taipei《2025 Hito流行音樂獎》頒獎典禮●演出時間:2025.06.21(六)19:00 ●活動地點:台北小巨蛋●演出卡司:Ella陳嘉樺、宇宙人、艾怡良、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮、麋先生MIXER、Bii畢書盡、Energy、FEniX、 Ozone、SB19、VERA⋯⋯田馥甄〈田調〉Live in Life 野地小巡演●演出時間地點:2025.06.21 (六) 19:00 / 2025.06.22 (日) 19:00|高雄 衛武營戶外劇場2025.06.28 (六) 18:30 / 2025.06.29 (日) 18:30|屏東恆春 聯福磚窯五月天 2025[ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會台北站●演出時間—5525:2025.06.27日 (五)、06.29(日)、07.05 (六)、07.11日 (五)5525+1:2025.06.28 (六)、07.04(五)、07.06 (日)、07.12(六)●演出地點:台北大巨蛋