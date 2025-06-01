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▲姜海琳氣質又漂亮，爆出熱戀李東健後，引起關注。（圖／姜海琳官網）

李東健、姜海琳介紹 一個離婚、一個名氣上升中

44歲「韓流男神」李東健跟小15歲的演員姜海琳在5月底爆出戀愛ING，但彼此一致否認，「演員私生活無法確認」，不過近日傳出，李東健都大方跟朋友介紹姜海琳是自己女友，友人也說，「謝謝大家的祝福，我現在很幸福」。2020年，李東健跟趙胤熙（趙允熙）離婚後5年後迎來新戀情，與小15歲的女演員姜海琳熱戀中，雖然雙方透過經紀公司低調回應「藝人私生活不予回應」，但據傳他對身邊友人毫不掩飾幸福，開心表示：「謝謝大家的祝福，我現在很幸福。」事實上，2人多次被目擊在首爾江南一帶約會，穿著輕便、毫不在意周遭目光的享受約會，不時在街上散步、或在咖啡廳悠閒共度時光，李東健甚至已向熟人介紹姜海琳是自己的女友。不過，雙方公司依舊維持一貫立場，強調這屬於藝人私領域，無法確認，李東健所屬的「W+娛樂」表示：「涉及私生活，無法代為確認。」姜海琳所屬的ANDMARQ也表示：「無法確認私生活相關內容。」李東健曾於2017年與演員趙胤熙結婚，同年12月迎來女兒，但在2020年5月協議離婚，女兒由趙胤熙撫養。他也曾透過節目《我家的熊孩子》秀出與女兒見面的父愛日常，受到許多觀眾關注。近期他更以「咖啡廳老闆」身分在濟州島開設咖啡廳，因為環境好又氣氛佳而成為當地熱門景點。1996年出生的姜海琳，2017年以網劇《偶像權限代理》出道，透過2019年KBS Joy節目《戀愛的干預》第二、三季嶄露頭角，2022年以Netflix影集《命定之人》獲得好評，最新作品則為河正宇執導、4月上映的電影《喬王出任務》。