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颱風怎麼命名？

▲2023年曾襲台的蘇拉颱風遭到除名，將由新名字「海星」取代。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

3颱風走入歷史 新名字公布了

▲2023年曾經侵襲台灣的杜蘇芮颱風遭到除名，並由韓國提名的「布里」取代。（圖／中央氣象署）

杜蘇芮、蘇拉、海葵都曾侵台 除名原因出爐

▲2023年的海葵颱風，曾登陸台灣2次，並打破台灣累積1472天沒有颱風登陸的紀錄。（圖／中央氣象署）

梅雨季來到尾聲，西太平洋地區準備迎接熟悉的颱風季，近日國際間的「颱風委員會」也針對今年颱風釋出新的命名列表，其中包括中央氣象署指出，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，，至於各國轄區內的名稱，則由各國自行決定。第57屆颱風委員會會議中，，布里是由韓國提名，原意是植物「大麥」，也就是 Barley 的韓文讀音；，海星是越南提名，就是大海中常見的棘皮無脊椎動物；，由中國提名，原意是中國古代神話中的飛馬。除了今年正式退役的杜蘇芮、蘇拉、海葵外，預計在第58屆颱風委員會，包括也將更換新的名字，其中也不乏許多曾登陸或影響台灣的颱風。回顧被除名的3個颱風，在2023年生成後，路徑都曾接近台灣並帶來影響，，不過以上3個颱風大多都是因為替中國、菲律賓帶來巨災，因此遭到國際間除名。2023年7月21日在關島西南方海面生成，台灣陸上、海上警報共發布32次，共計造成1死79傷，農損約2億元。2023年8月24日在台灣東南方海面生成，台灣陸上、海上警報共發布22次，暴風圈曾接觸恆春半島陸地，但中心並未登陸，統計無人傷亡，有零星災情。2023年8月28日在關島西北方海面生成後，向西北西朝台灣東方海面接近，9月3日下午於颱風中心在台東縣東河鄉登陸，晚上在高雄市梓官區出海，出海後又在高雄沿海滯留打轉，9月4日清晨在高雄市左營區第2次登陸，統計全國143人受傷，停電約28萬戶，農業損失14億1563萬元。