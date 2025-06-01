梅雨季來到尾聲，西太平洋地區準備迎接熟悉的颱風季，近日國際間的「颱風委員會」也針對今年颱風釋出新的命名列表，其中包括杜蘇芮（Doksuri）、蘇拉（Saola）、海葵（Haikui）正式被除名，並將由布里（Bori）、海星（Saobien）、天馬（Tianma）取代。
颱風怎麼命名？
中央氣象署指出，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，共計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京的專業氣象中心（RSMC）負責排定順序統一命名，台灣無命名資格，至於各國轄區內的名稱，則由各國自行決定。
3颱風走入歷史 新名字公布了
第57屆颱風委員會會議中，杜蘇芮颱風將由「布里」取代，布里是由韓國提名，原意是植物「大麥」，也就是 Barley 的韓文讀音；蘇拉颱風則是被「海星」取代，海星是越南提名，就是大海中常見的棘皮無脊椎動物；海葵颱風被「天馬」取代，由中國提名，原意是中國古代神話中的飛馬。
除了今年正式退役的杜蘇芮、蘇拉、海葵外，預計在第58屆颱風委員會，包括「艾維尼、摩羯、山陀兒、潭美、康芮、桔梗、萬宜、天兔、燕子」等9颱風，也將更換新的名字，其中也不乏許多曾登陸或影響台灣的颱風。
杜蘇芮、蘇拉、海葵都曾侵台 除名原因出爐
回顧被除名的3個颱風，在2023年生成後，路徑都曾接近台灣並帶來影響，其中海葵颱風更是打破台灣從2016年開始，累積1472天沒有颱風登陸的紀錄，不過以上3個颱風大多都是因為替中國、菲律賓帶來巨災，因此遭到國際間除名。
🟡杜蘇芮：2023年7月21日在關島西南方海面生成，台灣陸上、海上警報共發布32次，共計造成1死79傷，農損約2億元。
🟡蘇拉：2023年8月24日在台灣東南方海面生成，台灣陸上、海上警報共發布22次，暴風圈曾接觸恆春半島陸地，但中心並未登陸，統計無人傷亡，有零星災情。
🟡海葵：2023年8月28日在關島西北方海面生成後，向西北西朝台灣東方海面接近，9月3日下午於颱風中心在台東縣東河鄉登陸，晚上在高雄市梓官區出海，出海後又在高雄沿海滯留打轉，9月4日清晨在高雄市左營區第2次登陸，統計全國143人受傷，停電約28萬戶，農業損失14億1563萬元。
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中央氣象署指出，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，共計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京的專業氣象中心（RSMC）負責排定順序統一命名，台灣無命名資格，至於各國轄區內的名稱，則由各國自行決定。
3颱風走入歷史 新名字公布了
第57屆颱風委員會會議中，杜蘇芮颱風將由「布里」取代，布里是由韓國提名，原意是植物「大麥」，也就是 Barley 的韓文讀音；蘇拉颱風則是被「海星」取代，海星是越南提名，就是大海中常見的棘皮無脊椎動物；海葵颱風被「天馬」取代，由中國提名，原意是中國古代神話中的飛馬。
除了今年正式退役的杜蘇芮、蘇拉、海葵外，預計在第58屆颱風委員會，包括「艾維尼、摩羯、山陀兒、潭美、康芮、桔梗、萬宜、天兔、燕子」等9颱風，也將更換新的名字，其中也不乏許多曾登陸或影響台灣的颱風。
杜蘇芮、蘇拉、海葵都曾侵台 除名原因出爐
回顧被除名的3個颱風，在2023年生成後，路徑都曾接近台灣並帶來影響，其中海葵颱風更是打破台灣從2016年開始，累積1472天沒有颱風登陸的紀錄，不過以上3個颱風大多都是因為替中國、菲律賓帶來巨災，因此遭到國際間除名。
🟡杜蘇芮：2023年7月21日在關島西南方海面生成，台灣陸上、海上警報共發布32次，共計造成1死79傷，農損約2億元。
🟡蘇拉：2023年8月24日在台灣東南方海面生成，台灣陸上、海上警報共發布22次，暴風圈曾接觸恆春半島陸地，但中心並未登陸，統計無人傷亡，有零星災情。
🟡海葵：2023年8月28日在關島西北方海面生成後，向西北西朝台灣東方海面接近，9月3日下午於颱風中心在台東縣東河鄉登陸，晚上在高雄市梓官區出海，出海後又在高雄沿海滯留打轉，9月4日清晨在高雄市左營區第2次登陸，統計全國143人受傷，停電約28萬戶，農業損失14億1563萬元。