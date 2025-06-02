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▲蔡姓男子將偽造授權書掛在賭場，企圖以非法掩護合法，經營賭場，被警方逮捕。（圖／警方提供）

台北市大安分局警方破獲由蔡姓男子經營的德州撲克賭場，蔡男還假借仿冒合法營業登記執照，實際上在網路招攬賭客聚賭，警方日前掌握情資後，突襲臨檢，當場查獲蔡男、蔡姓女荷官及9名賭客共11人，並查扣抽頭金、賭博器具、偽造授權證書等證物，全案依賭博罪及違反社會秩序維護法移送法辦。上月22日，晚間10時許，警方突襲臨檢，除查獲蔡男與荷官，還有9名賭客，另現場查扣抽頭金2萬5600元、賭客籌碼78萬4200元，撲克牌2副、ALL IN卡1張、DEALER卡1張、道具卡1批、賽事紀錄表1張及偽造授權證書1張等證物。警方查出，28歲蔡姓男子假借德州撲克協會名義，5月初時在北市大安區忠孝東路四段，租下一處商辦大樓，經營「DB德州撲克協會」賭場，並在IG、臉書等社群平台貼出攬客訊息，還聘請美女荷官，賭客則以現金1比10兌換籌碼，每3200元扣除200元手續費，賭局結束後再將籌碼兌換成現金。蔡姓男子企圖以合法掩護非法，經營職業賭場招攬20至30多歲賭客聚賭，且無營業登記執照，也無合法協會立案證明，訊後將蔡姓負責人、女荷官依賭博罪嫌送辦，其餘9名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。大安分局強調，此種撲克或競技協會假藉比賽、訓練名義等方式經營，企圖以合法掩護非法，行賭博之實，以規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力取締，若民眾發現可疑犯罪徵侯應立即向警方報案，共同維護社會治安。