我是廣告 請繼續往下閱讀

日本海洋碳匯重要推手的日本參議員橋本聖子、日本國家級驗證機構JBE理事長桑江朝比呂博士、以及東京大學與長崎大學的碳匯專家來台分享寶貴經驗。由中華碳匯產業推展協會攜手日本藍色經濟技術研究協會（JBE）共同主辦的「台日海洋碳匯高峰會」三天行程完美落幕。除了高峰會首日於台北舉行，邀請包括作為與會貴賓除我國立法委員蔡易餘、鄭正鈐等民意代表外更特別邀請海委會主委管碧玲、環境部、金管會、農業部、經濟部、內政部等相關部會官員，以及台積電、台鹽、永豐金控、宏勝建設、星宇航空等數十家上市櫃公司參與。高峰會結束後，第二日的行程前往屏東縣政府及屏東大鵬灣實地考察。第一站，屏東縣長周春米親自接見並針對進行交流，周春米表示，非常樂見台日合作藍碳先行基地首選在屏東，大鵬灣是非常好的藍碳發展場域，未來台日合作藍碳實行方向與步驟有需要屏東縣政府協助的部分絕對義不容辭。這也是首位日本女性參議員參訪屏東，進行台日交流歷史性的一刻。高峰會的最後一天，副總統蕭美琴也在總統府會見相關人士。訪賓一行包括日本參議員橋本聖子、日本台灣交流協會台北事務所副代表高羽陽、日本藍色經濟技術研究協會（JBE）理事長桑江朝比呂、中華碳匯產業推展協會理事長史文孝等，由立法委員蔡易餘、外交部次長吳志中、臺灣日本關係協會副秘書長林郁慧陪同，前來總統府拜會副總統。蕭美琴副總統表示，感謝日本分享因應氣候變遷及發展藍色經濟等相關經驗，並表示，期盼台日未來持續深化合作，共同就產業發展的不同面向進行交流。副總統也提到，訪團此行前往台灣國境之南－屏東參訪，屏東縣長周春米相當積極推動當地觀光產業及新興科技領域，是台灣優秀的女性政治家。副總統也大力期盼中華碳匯產業推展協會及日本合作的大鵬灣藍碳先行基地在中央與地方的政策支持下，能夠成為台日藍碳合作的起始點，立足台灣，放眼國際。副總統更特別提到台灣在大洋洲的友邦帛琉、馬紹爾及吐瓦魯是否也能就藍碳這個議題展開三國等多邊合作。日本參議員橋本聖子表示，她曾到訪過大洋洲，也會見過多國的總統及政治領袖，只要台灣提出需求，樂見未來日本與台灣共同參與大洋洲的藍碳發展，也承諾會以中華碳匯產業推展協會為窗口展開全面性的合作，會談在歡樂中圓滿結束。為實現2050淨零碳排的全球願景，台灣與日本即將展開前所未有的藍碳合作。台灣與日本相似，四面環海，擁有豐富的藍碳潛力資源。近年來，台灣積極復育紅樹林、海草床與濕地等藍碳生態系，這些環境與沿岸漁業密切相關，但相較之下，日本已建立藍碳碳匯認證制度，而台灣的方法學尚待環境部審查。因此，中華碳匯產業推展協會搭起台日藍碳方法學的嫁接平台，期待台灣的碳匯產業能夠以最快的速度的與世界接軌。中華碳匯產業推展協會表示，透過本次高峰會，副總統蕭美琴、屏東縣長周春米、立法委員蔡易餘與日本參議員橋本聖子共同期盼從屏東大鵬灣為台日合作的起點，期望搭建台日雙邊長期合作平台，從日本經驗完善台灣藍碳的認證與獎勵制度；並推動跨界協作、強化ESG實踐，助碳匯潛力轉為實力，讓台灣邁向淨零目標的腳步更加穩健，也為全球永續發展目標（SDGs）貢獻具體行動，建立立足台灣，接軌國際的合作契機。台日攜手，碳匯共進，讓碳存在於海、永續在心。