我是廣告 請繼續往下閱讀

為深化產學攜手推動臺灣旅館產業升級、強化旅館人才培育體系，國立高雄餐旅大學於今（2）日舉辦「旅館薪力新紀元．菁英實習再啟航」合作簽署典禮，正式再啟動全新「旅館菁英實習計畫3.0」。此次共有20家全臺指標旅館簽署合作意向書，其中10位總經理親臨現場簽署，包含4位來自國際連鎖品牌的外籍總經理，共同為臺灣旅館產業育才立下重要里程碑。國立高雄餐旅大學校長陳敦基致詞表示，臺灣旅館產業正值轉型升級關鍵期，高餐大透過「系統性實習計畫」與業界攜手，協助學生銜接國際人才標準，打造更具競爭力的人才循環。此次計畫獲得萬豪國際 (Marriot International) 集團旗下數家酒店、台北文華東方酒店等多家國際頂尖旅館品牌支持，同時漢來大飯店等國內指標飯店亦熱烈響應。陳敦基強調：「我們不僅要培養具備實務能力的人才，更是要能引領團隊、問題解決與跨文化溝通的未來管理者。」計畫著眼於「實戰歷練」與「領導潛能」並進的雙軌訓練機制，由高餐大及參與業者共同規劃設計具發展潛力的實習架構，期許從在學階段即發掘具潛質的學生，透過實務導向之部門輪調與專案任務，引導學生提早接觸職場核心職能，築底未來升任儲備幹部的堅實基礎。計畫整合校內課程、校內實習、校外實習，並延伸至大四畢業後的就業儲備幹部職涯規劃，與全球領導人才培育計畫接軌，培育具國際視野與管理潛力的旅館人才。同時，透過業界職場導師（Mentor）制度，學生在實習歷程中能獲得實務經驗以外的職涯引導，從中更加了解業界多元樣貌，促進自我認識與思考未來方向。旅館管理系主任楊仁德補充，簽署典禮後，旋即啟動實質培訓與遴選流程，9月合作夥伴繳交實習規劃書，10~11月進行前期訓練與職能診斷，協助學生依據人格特質探索適合旅館型態及部門單位。錄取學生須歷經5~6個月養成期，經主管考核通過，方能正式進入菁英實習階段，並規劃後續同一單位之垂直晉升、同一部門之平行輪調、跨部門、跨館等多元輪調機制。若學生行為或能力未達職場標準，亦將終止其計畫資格，確保完整通過菁英實習學生具備職場實戰力。