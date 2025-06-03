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▲Nonkul在IG貼出訃聞。（圖／翻攝自Nonkul IG）

▲Aff（左）和Nonkul因戲生情，發展一段相差16歲的姐弟戀。（圖／翻攝自Aff IG）

28歲泰國男星Nonkul（查農·桑提納同庫）因電影《模犯生》走紅，還曾在台劇《不良執念清除師》中客串演出，Nonkul時常在IG分享家庭生活，沒想到他的媽媽近日突然過世，緊急取消見面會，痛失母親也讓他在葬禮上忍不住淚崩。Nonkul的母親罹患肺癌，但病情一直都控制得不錯，沒想到卻因為咳血緊急送醫，在搶救下仍回天乏術，根據泰國媒體報導，Nonkul母親的後事在寺廟舉辦，無法接受母親突然離世的他，在喪禮上痛哭，也取消了29歲的生日見面會，女友Aff也陪伴在左右。Nonkul外型亮眼，因電影《模犯生》走紅，還出演台劇《不良執念清除師》，2023年以電視劇《下一站是幸福》和女主角Aff生情，Aff今年已經44歲，相差16歲的姐弟戀也備受關注。不僅如此，Aff過去曾有過一段婚姻，和前夫在2015年時生下女兒，2018年離婚。