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台南市「6/3停水完整範圍」一次看

桃園市「6/4停水完整範圍」一次看

❗停水注意事項

▲台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。（圖／記者顏幸如攝）

桃園市、台南市注意停水！台灣自來水公司近日公告，因台電停電影響到關子嶺加壓站供水，台南市白河區關嶺里今（3）日早上9時起停水8小時，一路至下午17時才恢復。桃園市大溪區、復興區則因第二區管理處龍潭給水廠因應台電公司工程停電，為配合辦理內柵加壓站停水作業，明日凌晨24時起停水8小時，預計影響到2633戶用水。📍白河區／關嶺里。📍大溪區／美華里、義和里、福安里、復興里、新峰里。📍復興區／三民里。台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。