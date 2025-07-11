我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹我曾國維支持大罷免大成功看版（圖／翻攝自threads）

新竹街頭近日出現一塊引人注目的「曾國維支持罷免」看板，引發網友熱烈討論，相關照片在社群平台瘋傳，短短幾天內累積破萬讚。許多網友不禁好奇：「到底是誰掛的？曾國維是何方神聖？」答案終於揭曉。《短新聞》獨家聯繫到看板主人曾國維，他語氣爽朗，大方承認：「沒錯，就是我幹的！」他笑說，這其實是一個「靈機一動」的想法，完全出於個人行動。「之前第一、二階段，我也有幫忙號召朋友一起加入連署，」曾國維受訪時表示，「二階通過後，跟朋友聊到罷免話題時，突然覺得我是不是可以再做一點什麼？就決定掛牆面看板了。」這塊看板位置顯眼，掛上後立刻成為新竹街頭「最熱打卡景點」，許多路過民眾駐足拍照，上傳社群並留言刷一排：「謝謝曾國維 有夠帥啦！」、「曾國維先生，請接受大家的表揚。」還有人笑稱，這是近年來最有個人風格的政治表態，直接講、直接幹，不囉嗦。曾國維特別強調，這次行動完全是個人自發性，並未接受任何政黨或團體資助。「我非常支持這次的罷免活動，就連7月13日的護國大遶境—新竹場，我也號召朋友一同參與，護台灣、護新竹！」「就是想號召新竹人在7月26日記得出來投下同意罷免票，用選票表達自己的聲音。」隨著投票日接近，這塊「曾國維看板」已不只是街景的一部分，有網友發起號召，要讓「曾國維」這個名字在社群上創下聲量高峰，還笑說：「請曾先生辦簽名見面會，我一定到場支持。」