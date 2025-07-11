睽違10年，江蕙今（11）日起於高雄巨蛋展開8天的2025《無・有》演唱會，將用美妙歌聲及華麗演出回饋廣大歌迷，稍早會場外堆滿了大咖歌手送上的花籃賀禮，其中費玉清（小哥）獻上1隻超大鳳凰，高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡，費玉清也在賀卡上寫著「再展金嗓，眾望所歸。」張學友私下也傳訊給江蕙打氣，「演出成功，Good Show！今晚《無・有》高雄場，想你們的！」足見對江蕙的交情與看重。
今日台娛新聞一手掌握：
📌看更多／八三夭颱風天拚了！單車飆高雄「騎到一半出意外」 活動被迫中斷
📌看更多／吳思賢拍MV玩命！「42度高溫沙漠」取景哭天喊地 震撼場面全曝光
📌看更多／56歲陶喆無預警「3喜臨門」！宣布邁入全新階段：人生的交叉路口
費玉清送給江蕙1隻巨型鳳凰祝賀，為什麼會想到鳳凰呢？他回答：「江蕙是我非常重要的朋友，這次的復出演唱會對她來說意義非凡，所以我用一個承載著美好喻意的造型來傳達我的祝福！鳳凰象徵重生與希望，就像她經過沉澱、歷經過無到有後，能再次閃耀在舞台上，所展現的堅定和力量真的很動人，祝賀她再啟美麗的篇章！」
費玉清送上的這隻鳳凰來頭不小，這隻由全羽毛打造，高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡！無論是色彩搭配還是工藝細節都令人驚艷，成為焦點，連江蕙看到後，更感激直呼：「台北場送就好了啦！」此外，費玉清在卡片上也寫上誠意字句，「再展金嗓 眾望所歸」，深藏著江蕙回歸的期盼與祝福。
張學友也送上華美花籃，賀卡上寫著「這二姐《無・有》演唱會高雄場演出成功！」私下也傳訊給江蕙打氣，「演出成功，Good Show！今晚《無・有》高雄場，想妳們的！」
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌看更多／八三夭颱風天拚了！單車飆高雄「騎到一半出意外」 活動被迫中斷
📌看更多／吳思賢拍MV玩命！「42度高溫沙漠」取景哭天喊地 震撼場面全曝光
📌看更多／56歲陶喆無預警「3喜臨門」！宣布邁入全新階段：人生的交叉路口
費玉清送給江蕙1隻巨型鳳凰祝賀，為什麼會想到鳳凰呢？他回答：「江蕙是我非常重要的朋友，這次的復出演唱會對她來說意義非凡，所以我用一個承載著美好喻意的造型來傳達我的祝福！鳳凰象徵重生與希望，就像她經過沉澱、歷經過無到有後，能再次閃耀在舞台上，所展現的堅定和力量真的很動人，祝賀她再啟美麗的篇章！」
費玉清送上的這隻鳳凰來頭不小，這隻由全羽毛打造，高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡！無論是色彩搭配還是工藝細節都令人驚艷，成為焦點，連江蕙看到後，更感激直呼：「台北場送就好了啦！」此外，費玉清在卡片上也寫上誠意字句，「再展金嗓 眾望所歸」，深藏著江蕙回歸的期盼與祝福。
張學友也送上華美花籃，賀卡上寫著「這二姐《無・有》演唱會高雄場演出成功！」私下也傳訊給江蕙打氣，「演出成功，Good Show！今晚《無・有》高雄場，想妳們的！」
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）