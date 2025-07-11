歷時10年等待、3585天的盼望，江蕙終於回歸！今（11）日於高雄巨蛋展開2025《無・有》演唱會首場，為了此次演出，江蕙不昔成本祭出舞台、音響、設備、妝髮服全面升級配備，總成本突破6億，也為了感謝、滿足等待多年的歌迷，她將原先編排的25首歌曲演出內容，大量刪減Talking長度，改成帶來逾40首歌曲，再次與音樂、舞台及最愛的歌迷重逢，稍早一開場，江蕙帶來夯曲〈甲你攬牢牢〉劃破天際，讓全場雞皮疙瘩掉滿地！
自江蕙2015年告別歌壇後，再度重拾麥克風，承載萬人深切期待與想念，睽違10年再相聚，為感謝、滿足等待多年的歌迷，二姐江蕙將原先編排的25首歌曲演出內容，大量刪減Talking長度、無安可橋段，一共帶來逾40首歌曲，在這場名為「江蕙」的演唱會中，盼大家專注她的歌聲，一同享受音樂！
江蕙以「無，有」為靈感，切合主題、結合的音樂故事打造環環演出，從開場前，舞台上的空無一物，便開始鋪陳主題中的「無」，彷彿象徵江蕙未曾離去、仍與舞台緊緊相擁，接著她用溫暖而有力1句「我欲甲你攬牢牢」為演唱會拉開序幕，順間讓全場雞皮疙瘩掉滿地！
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此次演唱會舞台、編制斥資數億元打造，規模更甚10年前，硬體部分，共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，為IMX的3倍，解析度達10K超高畫質、採用最新型號的音響系統，1顆音響及要價3千多萬，此次共使用了16顆，光是音響就要4.8億，以及1組高達13米的360度旋轉台，不惜成本打造絢爛舞台。
另外，此次演唱會由於機關、升降數量相當多，一共費時11天打造，且共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，全員27人為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，只為呈現最完美的演唱會給聽眾！
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
2025/7/11（五） 19:30
2025/7/12（六） 19:30
2025/7/15（二） 19:30
2025/7/18（五） 19:30
2025/7/19（六） 19:30
2025/7/22（二） 19:30
2025/7/25（五） 19:30
2025/7/26（六） 19:30
地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
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江蕙以「無，有」為靈感，切合主題、結合的音樂故事打造環環演出，從開場前，舞台上的空無一物，便開始鋪陳主題中的「無」，彷彿象徵江蕙未曾離去、仍與舞台緊緊相擁，接著她用溫暖而有力1句「我欲甲你攬牢牢」為演唱會拉開序幕，順間讓全場雞皮疙瘩掉滿地！
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另外，此次演唱會由於機關、升降數量相當多，一共費時11天打造，且共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，全員27人為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，只為呈現最完美的演唱會給聽眾！
📌江蕙2025《無・有》演唱會高雄場資訊
時間：
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地點：
高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）