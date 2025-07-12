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▲中市警暑假最強體驗營「小小警察出任務，Let's Go！」（圖/記者鄧力軍翻攝）

「快看，是泡泡哥哥」、「好帥的警察歐巴」，中市警局於暑期重磅推出的「小小警察體驗營」，本(12)日由「幼兒男神」泡泡哥哥帶領著小萌警們，在歡呼聲中拉開序幕。本次活動召集160名小警察出任務，吸引近3,500位民眾踴躍報名，抽中的家長們都直呼超幸運！期待中市專業「猛」警和萌警們一齊闖關出任務共同打擊犯罪！活動一揭開序幕即讓人熱血沸騰，不僅有吸睛、可愛的動感熱舞，更有難得一見的中市警特勤中隊猛警歐巴精心準備的垂降及室內戰鬥展演，壓軸則是由警犬汪汪隊展現真功夫，透過警犬與小萌警互動表演毒品、爆裂物的嗅聞搜查帶領民眾更加體會警察任務的重要。中市警局「小小警察體驗營」活動係由所屬保安警察大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊、婦幼警察隊、犯罪預防科及刑事鑑識中心等單位以自身工作內容為發想，共同設計規劃闖關任務，除讓小警察們體驗警察工作內容，並將犯罪預防知識巧妙融入關卡，達到寓教於樂目的。活動過程中有青春活力的警察哥哥、姐姐們帶領著小萌警闖關，看到特勤中隊在執行任務、打擊壞人時使用的武器裝備，小萌警們直呼：「好帥啊!」各個迫不及待想要試拿拍照；小警察們穿戴鑑識裝備，在犯罪現場裡拍照尋找破案的蛛絲馬跡，並製作自己獨一無二的指紋書籤；在婦幼警察帶領下，透由套圈圈方式，認識如何保護自己身體隱私部位；又化身為熱血交警，在模擬道路及立體號誌間騎乘小警車，認識交通安全的重要性；透過仿真毒品教具辨識化身為餅乾糖果的新興毒品，更可以和可愛警犬親密互動及合影。