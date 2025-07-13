我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 適度的咀嚼具多種功效。（圖／月刊『学校の食事』2016年5月号ひみこのはがいーぜ）

炎炎夏日容易感覺口渴，喝飲料止渴，卻常因感覺不餓了而忽略正餐進食。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區牙科主治醫師許玲欣說，咀嚼是進食時一種間歇性的節律行為，經由牙齒和顳顎關節運動，需要舌頭、臉部與咀嚼肌協調配合；在此過程中，唾液分泌，分解食物並協助吞嚥。唾液能保持口腔濕潤，並有補充水的作用。經研究指出，咀嚼不只是一個機械過程，更是一種感官體驗。而幼童正值生長發育時期，咀嚼對健康大有助益，所以，從小養成良好的咀嚼習慣至關重要。許玲欣整理「咀嚼」8大口處：1. 預防肥胖：咀嚼讓血糖值上升緩慢，神經組織胺(Neurohistamine)分泌，刺激了飽食中樞，能防止過量的進食，有益於預防肥胖。2. 培養味覺：經由仔細品嚐食物，可以培養對食材天然風味的感知；透過味覺增加食慾，咀嚼運動產生的口腔感覺訊息經由神經迴路傳遞到大腦，提供心理上的滿足感。3. 改善發音：咀嚼可以鍛鍊唇、臉頰及舌的肌肉，使發音更清晰。4. 活躍腦功能：咀嚼使血流增加，活躍腦部功能，有助提高記憶力。5. 預防蛀牙、口臭：咀嚼促進唾液分泌，唾液中的乳鐵蛋白(lactoferrin)或是溶解酶(lysozyme)等成份可以預防細菌增殖，使口腔清潔，達到預防蛀牙及口腔疾病的效果。6. 預防癌症：唾液不僅含有澱粉酶，還含有保護消化道黏膜的表皮生長因子(EGF)，而且，唾液中豐富的化學物質，例如免疫球蛋白A(IgA)以及抗菌物質，都有助於預防疾病及促進健康；唾液中的乳過氧化酶(Lactoperoxidase)還能有效抑制致癌物質的活動，進而產生預防癌症的功效。7. 舒適胃腸：促進唾液和胃液分泌，消化酵素能幫助分解食物，有助於消化與吸收；咀嚼減輕了腸胃消化的負擔。8. 增強整體體力：咀嚼增加血流量，促進智力發育，防止衰老；也可以減輕心理壓力，增強全身活力，提升體力。許玲欣指出，由於現代食物通常質地柔軟易於食用，導致現代人咀嚼的頻率減少以及咀嚼能力下降的隱憂。幼童正值生長發育時期，咀嚼對健康大有助益，所以，從小養成良好的咀嚼習慣至關重要。依據日本島田玲子等多位學者對於小學生進食實驗的研究發現，雖然學校午餐的時間有限，最好還是確保有充足的進食時間，尤其是對於低年級學生，經由老師指導他們每口咀嚼20次以上，可以在適當咀嚼次數的同時，降低心理障礙。在家庭裡，與家人一同用餐，用具體的方式來教導孩子咀嚼的益處，攝取「實體」的蔬果，掌握用臼齒磨碎食物的感覺，有助於身心健康也能提升生活的品質。不過咀嚼還是會對口腔帶來健康的影響，包括咀嚼肌肉活動減少，口腔周圍肌肉活動失衡，可能導致牙齒排列和咬合異常，獲釋唾液分泌減少，口腔周圍肌肉活動不足，可能導致自潔能力下降，進而引發蛀牙和牙周病；還可能顳顎關節組織耐受力下降，容易導致顳顎關節不適。