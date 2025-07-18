我是廣告 請繼續往下閱讀

受丹娜絲颱風影響，台灣南部地區近日出現嚴重災情，台南、嘉義、雲林等地民眾生活受到重大衝擊。內政部長劉世芳特別指示替代役訓練管理中心，立即調度成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人，迅速整編支援災後復原工作，而她16日前往雲林慰問協助災區的替代役男時表示「整體防災系統從防災到災後復原都非常快速」。對此，前大使介文汲直言，我們現在根本沒在做復原，上面蓋一層塑膠布就叫復原嗎？介文汲17日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，民進黨在台南執政32年，看看偏鄉的那種慘狀，第一，沒有預防性措施，第二，救災非常不到位。他指出，我們防災SOP，感覺比第三世界還差，按照國際標準，危樓不能住人，這些災民都要遷移出來，然後用政府力量盡快將他們的房子修整好，且應該要安置災民，每天要提供熱食、要能夠洗澡，給他們一個遮風避雨的環境。介文汲說，劉世芳說復原很快，「我們現在根本沒在做復原，上面蓋一層塑膠布就叫復原嗎？」而想要參選台南市長的民進黨立委林俊憲捐出100多塊帆布出來，「那是他競選的看板，每一個屋頂都幫他做免費廣告」，他痛批，這種時候還要占災民的便宜。