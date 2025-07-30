當奧運銀牌選手李智凱創辦「KY體操王國」時，社會輿論再次將焦點投向兒童體操教育，也重新喚起家長對「動作力」背後意義的思考。台灣正掀起一波幼兒體操風潮，不過，什麼才是真正適合孩子的課程？在「競技」與「發展」之間，我們能否走出一條更貼近生活的體操之路？本專題分為上、下兩篇，透過深入專訪《小松鼠體操》創辦人詹蕎僖，帶您看見幼兒體操的教育價值與迷思釐清。
幼兒體操不是比賽 是日常生活的起點
「我們不辦比賽，卻讓孩子更愛體操。」這句話聽來反常，卻是小松鼠體操的核心精神。詹蕎僖強調：「幼兒體操不是為了站上頒獎台，而是幫助孩子學會控制自己的身體、保護自己，進而從運動中找到自信。」
與競技體操強調技巧、分數與美感不同，幼兒體操更重視基礎身體能力的建立。小松鼠體操以六大核心能力設計課程，包括：平衡性、敏捷性、協調性、瞬發力、肌耐力與柔軟度，並透過不同器材與動作安排，讓孩子在遊戲與探索中自然發展。
跌倒，是孩子最該學會的動作
「許多家長來問：為什麼我孩子老是跌倒、走路不穩？其實問題不在跌倒，而在於他會不會保護自己。」詹蕎僖解釋，體操訓練的第一步，正是讓孩子透過翻滾、平衡、跳躍等動作，練習本能性的反射與防禦能力。
比起外在技巧，她更看重孩子對身體的覺察力與控制力。「我們讓孩子學會從地上爬起來、重新站穩，那才是真正能帶著走的能力。」這種自我保護的基本反應，在成長過程中至關重要。
不只是體能，而是心理建設
七歲前是神經系統與感覺統合發展的黃金期，小松鼠體操邀請物理治療師、職能治療師共同設計課程動作，確保每一個練習都具有發展意義。更重要的是，他們強調「非壓力環境」，讓孩子在挑戰與鼓勵中成長。
「安全性是第一原則，但不代表完全不冒險。」她舉例，對某些孩子來說，從單槓上跳下來是一項極大挑戰，但教練會透過清楚語言引導、適當輔助，讓孩子一步步建立信心與身體記憶。「孩子要的不是會不會做，而是敢不敢做。」
錯誤的期待 才是孩子進步的阻力
詹蕎僖坦言，最常見的教養誤區，不是孩子的問題，而是大人的投射：「好動的孩子被要求更操練，文靜的孩子被安排減量，但我們看到的卻是相反。」
好動的孩子，若缺乏結構與引導，容易變成無目的的耗能；而文靜的孩子，更需要運動來激活體能與情緒表達。「課程不是為了讓孩子發洩體力，而是讓他找到節奏，願意參與、願意挑戰，這才是體操教育的真正價值。」
資料來源：小松鼠體操
