國民黨在726大罷免首波投票保住24席立委，而823還有7位藍委面臨罷免，同時還有核三重啟公投。針對核三公投，台灣民意基金會進行民調，結果發現6成6民眾基本上同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉 ，僅2成2不同意。台灣民意基金會進行民調，詢問民眾823公投內容是「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」請問您同不同意？結果發現38.7%非常同意，27.7%還算同意，11.7%不太同意，10.4%一點也不同意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，6成6基本上同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」 ，2成2不同意。也就是說，到目前為止，已有三分之二國人有條件同意第三核能發電廠繼續運轉。對此，政客爽今日在臉書發文表示，「公投要通過其實門檻很高，但全台灣有60%的人都認同要重啟核三，證明核能才是民意的主流」。政客爽指出，台灣民意基金會的統計顯示，這不是政黨的問題，是中華民國未來國安、能源自主、乾淨空氣、降低電價成本的重要議題。政客爽強調，全世界都在往發展核電的道路前行，我們不該脫隊跑去依賴火力發電，違反淨零碳排的目標。政客爽呼籲，「不分藍綠白，都該拋掉意識形態，勇敢站出來守護國家的未來。823出門投下核三同意票，不只是我們這一代的事，更是下一代人的未來。」該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年8月4-6日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 757 人，手機 322人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。