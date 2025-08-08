我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，昨（7）日再度開庭，休庭時被指情緒大爆發，失控朝檢察官丟紙本資料、水瓶，強調根本沒有貪污。對此，前立委郭正亮直言，總統賴清德最怕的人就是柯文哲，所以藍白一定要站出來修法，讓柯文哲在一審判決之後交保。郭正亮7日在網路直播節目《亮話天下》中表示，賴清德才執政1年，就彰顯了他的無能程度，連美國都看破他，而美國是不會讓一個無能的人，把台灣搞成失控的局面。郭正亮直言，目前確實是一個悲哀的局面，「賴清德還要做3年，我們怎麼受得了？」，體制就是這樣，但即便行政資源在賴清德手裡，司法就不一定。郭正亮認為，不要高估司法機構，因為它也是見風轉舵的，所以藍白一定要站出來，一定要修法、修預算。至少修法，可以來規範那些事情可以做、哪些不能做，藍白若在823罷免失敗後，擺出一個架式，要做司法的改革，司法單位也會懼你三分。郭正亮呼籲，藍白需做一些具有建設性的工作，因為賴清德最怕柯文哲，所以無論如何要讓柯文哲在一審判決之後交保，「這個司法改革力道一定要出來，我們無論如何一定要讓柯文哲出來。柯文哲有時候會有一些神來之筆，國民黨也一樣要加油。」