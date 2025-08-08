我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨在726大罷免首波投票保住24席立委，而823還有7位藍委面臨罷免，對於726的結果，總統賴清德認為沒贏沒輸。前立委沈富雄指出，民進黨的人，尤其是底層的人，現在一個最大的錯誤，是認為大罷免輸在1萬元，但他們錯了，「是中間選民不要你。」沈富雄7日在節目《POP撞新聞》指出，面對726大罷免結果，賴清德的態度有2種可能，第一是賴從頭到尾都認為他是對的，如果是這樣，那也無話可講，就是找到了一個錯誤的領導人，那2028就不能讓他連任。沈富雄接著表示，另外一個可能是，賴清德現在心裡已知道一開始的認知是錯的，做了一個千不該萬不該錯誤的事情，硬要把一面倒的25比0，講成沒贏沒輸。沈富雄狠酸，賴清德這個總統讓一般底層、基層的人民看不下去了，他同意賴清德的「新數學」，25比0沒輸沒贏，沒有輸的一方，也沒有勝的一方，6比1就算贏，而民進黨的人，尤其是底層的人現在一個最大的錯誤，是認為大罷免輸在1萬元，但他們錯了，是被中間選民拋棄。沈富雄直言，賴清德原來的目的，是要改變國會朝小野大的生態，現在剩下的7個罷免案，他起碼要贏6個，而且這6個補選的結果要全部翻盤，可能性不大，所以民進黨現在已經改論點了，說只要贏1個就不算輸，但賴清德還是應該要坦白一點。