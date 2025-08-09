我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲上月底發生一起車禍，一名23歲華裔女子「楊蘭蘭」（LanLan Yang）駕駛價值3500萬元的勞斯萊斯休旅車，與一輛賓士車正面對撞。但更引人關注的，是這名楊蘭蘭家中還有一輛勞斯萊斯幻影、身穿名牌服飾，生活奢華但卻完全找不到任何家族背景，引發華人圈和澳媒熱議。綜合英國每日郵報等外媒報導，7月26日凌晨，澳洲雪梨富人區玫瑰灣（Rose Bay）發生嚴重車禍，23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）駕駛價值3700萬元的勞斯萊斯，與一輛賓士正面對撞，勞斯萊斯車頭嚴重毀損，賓士車頭全毀、駕駛傷害極為嚴重，骨盆破裂、脾臟出血，脊椎、肋骨多處斷裂，右側髖關節、右腿截肢。報導稱，遭撞傷的賓士車駕駛是澳洲電台主持人Kyle Sandilands的專職司機普拉薩拉斯（George Plassaras），引發關注；而肇事的勞斯萊斯23歲女駕駛楊蘭蘭沒有受傷，在案發時肇事逃逸，隨後又返回自首，且她沒有通過初步酒測，又拒絕正式酒測，因此遭涉嫌酒駕、危險駕駛和拒絕酒測等多項罪名逮捕，隨後在繳納保證金後獲准保釋，但護照已被扣留。澳洲媒體和網友對這位「楊蘭蘭」的背景相當好奇，調查後發現她的生活相當奢華，除了肇事被撞壞的勞斯萊斯以外，車庫中還有一輛白色的勞斯萊斯曜影，車內還有大量限量版的Labubu玩偶；她出入警局時穿著的黑色上衣，被發現是價值約新台幣62萬元的CHANEL；而她居住在雪梨的頂級海景公寓。但最引人好奇的是，楊蘭蘭幾乎沒有數位足跡，沒有社群媒體帳號、沒有註冊公司，連領英（LinkedIn）都沒有，在如今的網路發達的世界裡相當罕見。每日郵報報導提到，在澳洲有一群神秘的富豪中國留學生，一名專為這些神秘年輕富豪服務的司機透露，這些人的錢多半來自家族累積，而他們選擇低調可能是因為家族名譽、安全考量或只是不希望太引人注目，經常是選擇會員制的餐廳、購物也是VIP包場，但幾乎沒有在社群網路上留下露面的照片。有幾名年輕富豪被每日郵報問及家族背景時，都僅說是「做生意」，他們願意向記者展示自己的名牌包、名錶，坦言購物的錢都是父母給的，也會用於投資、創業，但他們也都拒絕露面。