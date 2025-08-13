30歲的上班族陳小姐最近右手腕突然出現小山丘般腫塊，不僅疼痛難耐，且數日未消，她很擔心是否長腫瘤，到經新竹台大分院骨科檢查，結果確診是「腱鞘囊腫」，透過門診抽吸治療已順利改善，癌症只是虛驚一場。
新竹台大分院骨科部主治醫師楊宗翰表示，腱鞘囊腫是最常見的手部良性腫塊，常發生在手腕、手指或腳踝等關節周圍，起因是關節囊或腱鞘內的滑液過度堆積，囊腫則有時會隨關節活動改變大小，若壓迫神經或肌腱，恐造成疼痛、麻木或關節活動受限等症狀。
楊宗翰指出，腱鞘囊腫好發於反覆進行手部動作者，包括長時間使用電腦的上班族、設計師、家庭主婦等，為高風險族群；若囊腫體積不大、無明顯不適，可先觀察，不一定需要立即治療，因為部分病人的囊腫可能自然縮小、消退。
不過，若囊腫持續腫脹、壓痛，或已影響工作與生活時，則需進一步處置。楊宗翰說，陳小姐正是這類病例，故需進行抽吸治療，過程是以針筒抽出囊腫內的黏液，能暫時緩解腫脹與不適，並有助確診，但此方法因未移除囊壁，復發風險較高，後續仍需觀察。
楊宗翰強調，若囊腫反覆復發，或嚴重影響功能，可考慮注射類固醇降低發炎反應，或建議進行完整的手術切除，其通常在局部麻醉下進行，可徹底移除囊腫與其囊壁，有助於長期控制症狀並減少復發。
楊宗翰提醒，大部分腱鞘囊腫為良性病灶，但關節周邊的腫塊也可能是脂肪瘤、血管瘤、滑囊炎、痛風結晶堆積或其他軟組織病變，若民眾在手腕、手指、腳踝等部位發現不明腫塊，應避免自行按壓，建議由醫師進行超音波檢查以釐清病因。
資料來源：新竹台大分院
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，若囊腫持續腫脹、壓痛，或已影響工作與生活時，則需進一步處置。楊宗翰說，陳小姐正是這類病例，故需進行抽吸治療，過程是以針筒抽出囊腫內的黏液，能暫時緩解腫脹與不適，並有助確診，但此方法因未移除囊壁，復發風險較高，後續仍需觀察。
楊宗翰強調，若囊腫反覆復發，或嚴重影響功能，可考慮注射類固醇降低發炎反應，或建議進行完整的手術切除，其通常在局部麻醉下進行，可徹底移除囊腫與其囊壁，有助於長期控制症狀並減少復發。
楊宗翰提醒，大部分腱鞘囊腫為良性病灶，但關節周邊的腫塊也可能是脂肪瘤、血管瘤、滑囊炎、痛風結晶堆積或其他軟組織病變，若民眾在手腕、手指、腳踝等部位發現不明腫塊，應避免自行按壓，建議由醫師進行超音波檢查以釐清病因。
資料來源：新竹台大分院