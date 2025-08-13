一名12歲男童因肌張力不全，肢體嚴重扭曲，求助台大醫院，進行深腦刺激手術後，在短短半年內便可自在行走，如今已成為大學生，可獨立生活，成功改寫人生；台大指出，至今已完成逾400例高精度深腦刺激治療，為台灣神經醫療立下重要里程碑。
台大醫院神經部主治醫師戴春暉說，肌張力不全可分為原發性與續發性2類，前者和基因有關，常在6、7歲前發病，黃金治療期在長高之前，一旦延誤，恐於青春期快速惡化，嚴重影響行走等一般生活功能。
戴春暉指出，2019年時，台大醫院為年僅12歲、因肌張力不全導致行動困難的江姓男童，執行雙側蒼白球內側核深腦刺激植入手術，術後半年內即能行走，並順利回歸校園，如今已成為大學新鮮人。
針對深腦刺激，戴春暉說，這是高度仰賴科技與團隊合作的手術治療，主要透過植入腦部深層特定部位的電極，施以穩定電流刺激，可改善巴金森氏症、肌張力不全、原發性顫抖症與部分癲癇症狀。
由於患者病況因人而異，術前需進行仔細評估，再透過影像導航、精準植入電極，術後還須不斷微調刺激參數，故需仰賴多專科通力合作，包括神經部、外科部、影像醫學部、麻醉部、護理部及社工室等，才能確保療效。
江爸爸表示，小孩沒發病前活動自如，後來慢慢發現他扭不開瓶子，且常有彎曲的動作，為此四處就醫，一度找不到原因，後來才知道是肌張力不全引起，感謝台大醫院的治療，讓孩子有完全不同的人生。
巴金森症暨動作障礙中心主任吳瑞美說，台大醫院自2015年起便將深腦刺激治療納於巴金森氏症的健保給付範圍，2024年並擴及肌張力不全，協助更多病人減輕經濟壓力，也呼籲民眾面對進行性神經疾病時，應了解並善用醫療新選項，以免錯失黃金治療時機。
資料來源：台大醫院
我是廣告 請繼續往下閱讀
戴春暉指出，2019年時，台大醫院為年僅12歲、因肌張力不全導致行動困難的江姓男童，執行雙側蒼白球內側核深腦刺激植入手術，術後半年內即能行走，並順利回歸校園，如今已成為大學新鮮人。
針對深腦刺激，戴春暉說，這是高度仰賴科技與團隊合作的手術治療，主要透過植入腦部深層特定部位的電極，施以穩定電流刺激，可改善巴金森氏症、肌張力不全、原發性顫抖症與部分癲癇症狀。
由於患者病況因人而異，術前需進行仔細評估，再透過影像導航、精準植入電極，術後還須不斷微調刺激參數，故需仰賴多專科通力合作，包括神經部、外科部、影像醫學部、麻醉部、護理部及社工室等，才能確保療效。
江爸爸表示，小孩沒發病前活動自如，後來慢慢發現他扭不開瓶子，且常有彎曲的動作，為此四處就醫，一度找不到原因，後來才知道是肌張力不全引起，感謝台大醫院的治療，讓孩子有完全不同的人生。
巴金森症暨動作障礙中心主任吳瑞美說，台大醫院自2015年起便將深腦刺激治療納於巴金森氏症的健保給付範圍，2024年並擴及肌張力不全，協助更多病人減輕經濟壓力，也呼籲民眾面對進行性神經疾病時，應了解並善用醫療新選項，以免錯失黃金治療時機。
資料來源：台大醫院