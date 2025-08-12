我是廣告 請繼續往下閱讀

有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，不過民進黨中央廉政會尚未對她做出停權處分，她表示「確定可以參選」，將依黨內機制持續爭取高雄市長提名。但《鏡週刊》報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，她指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等語成涉案鐵證，且對話中還驚見她稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。根據《鏡週刊》報導，林岱樺手機對話遭破解，她指揮胞弟林岱融所屬佳安會計師事務所的員工黃麗雪調節、浮報助理費及加班費，甚至指示對方另開銀行帳戶用以調節公費助理薪資。除此之外，《鏡週刊》報導更指出，林岱樺與通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）有「超乎一般人交情」的曖昧對話，不僅稱對方「老公」，甚至連深夜淨身都要報備，遭疑關係非比尋常。林岱樺涉嫌以人頭助理方式詐領薪資、加班費共1473萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等9人，與她密切合作、有「地下總幹事」之稱的通法寺住持釋煌智，則利用林岱樺父親名義成立的宗教基金會A走善款，支付林岱樺競選團隊的薪資，違反該基金會之公益目的予以侵占，涉犯刑法第342條第1項背信及第336條第1項公益侵占罪嫌，依法提起公訴。