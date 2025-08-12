我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將在23日投票，台灣民意基金會進行民調，結果發現二十歲以上台灣人，六成六基本上同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，二成二不同意。也就是說，到目前為止，已有三分之二國人有條件同意第三核能發電廠繼續運轉。台灣民意基金會最新民調顯示，詢問民眾是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？結果顯示，38.7%非常同意，27.7%還算同意，11.7%不太同意，10.4%一點也不同意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成六基本上同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」 ，二成二不同意。也就是說，到目前為止，已有三分之二國人有條件同意第三核能發電廠繼續運轉。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個重大訊息，那就是，有條件恢復核三廠運轉已成台灣社會基本共識；民進黨長期堅持的非核家園理念與政策正面臨空前最大的挑戰。所謂有條件恢復核三廠運轉的意思是，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否同意確認無安全疑慮。最後決定權仍在政府手中。該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 8 月 4-6 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 757 人，手機 322 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。