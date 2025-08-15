我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周也（左）丞磊（右）CP感十足，打戲精彩。（圖／翻攝自微博@錦月如歌）

《錦月如歌》

開播時間：8月6日

主演：丞磊、周也

播出平台：愛奇藝

更新時間：每日晚間6點更新1集，VIP更新2集

集數：共36集

▲27歲的周也飾演女將軍，上戰場殺敵比男主角還帥。（圖／iQIYI提供）

1.周也打戲太帥：

▲周也喝醉抱著丞磊耍賴，被說像爹爹帶女兒。（圖／翻攝自微博@錦月如歌）

2.感情線被說像「爹爹帶女兒」：

3.配角畫龍點睛：

1.周也－何晏／禾晏：

2.丞磊－肖珏：

▲白澍（左）飾演何如非，張康樂（右）飾演楚昭，是徐敬甫的得意門生。（圖／翻攝自微博@錦月如歌）

3.張康樂－楚昭：

4.白澍－何如非：

▲李卿（右）飾演程鯉素，喜歡張淼怡（左）飾演的宋陶陶。（圖／翻攝自微博@錦月如歌）

5.張淼怡－宋陶陶：

6.李卿－程鯉素：

▲《錦月如歌》追劇日曆。（圖／翻攝自微博@錦月如歌）

《錦月如歌》由丞磊、周也主演，8月6日在，每日晚間6點更新1集（VIP更新2集），全劇共36集。周也在劇中從小被當成男子養大，為了奪回屬於自己的一切，她女扮男裝從軍，以新兵的身分加入「掖州衛」，但其實過去她曾是征戰沙場的飛鴻將軍，各種比試都展露光芒，不管是打戲還是和丞磊的感情線，就連配角的氛圍感都拿捏得非常好，節奏也很快，《NOWNEWS今日新聞》整理出角色介紹、劇情看點，還在觀望的你放膽追吧！劇情講述周也飾演的何家長女何晏，從小被當成哥哥何如非養大，被迫戴上面具，少年時於賢昌館認識了肖珏，肖珏的父親肖仲武（譚凱 飾）也是兩人的師父，何晏為擺脫家族命運奔赴沙場，卻因兄長回歸，被家族設計，轉換身分後，女扮男裝前往掖州投軍，立志拿回屬於自己的一切，和掖州衛都督肖珏再次重逢的故事。說這是一部女主角打戲比男主角還多的劇，一點也不為過，周也就像花木蘭一樣，只不過她不是代父從軍，而是為了證明自己，女扮男裝從軍，從馴馬、比武、奪旗，身手皆不輸給男子。尤其第12集中，周也和列赫部將領對打，就算腰上被砍了一刀，肩膀都被刺穿依舊面不改色，還嗆對手，「我特別能裝模作樣！」最後將對方勒暈，撐到丞磊回來，自己才暈過去。周也過去曾蒙面以哥哥的身分當上「飛鴻將軍」，和丞磊是最佳夥伴，不過在她拿回自己的身分，女扮男裝從軍後，丞磊一直覺得她似曾相識，起初以為她是間諜。後來周也各種糾纏，說要保護他、喜歡他，酒醉後拿刀砍爆他的愛琴，還睡在他床上，跪在地上抱住他的腰喊「爹～」，丞磊雖眉頭緊皺，但卻都由著她，許多粉絲都融化，笑喊丞磊根本是「爹系男友」，把周也寵成小女兒了。李卿飾演的程鯉素是太醫院首座門下弟子，得叫丞磊一聲「舅舅」，在他的營帳中總是製造不少笑料，在周也被列赫部砍傷後，替周也把脈，發現她是女子，虧丞磊金屋藏嬌，還說以後是要繼續叫兄弟，還是何妹妹，或是舅媽？和張淼怡飾演的宋陶陶是歡喜冤家。何家長女，為了守護家族爵位，從小戴上面具假扮哥哥何如非，成為飛鴻將軍後卻被家族設計，改名禾晏女扮男裝從軍。封雲將軍，肖家二公子，程鯉素的舅舅，在鳴水一戰中，誤會周也假扮的何如非援兵來遲，害父親戰死沙場，兩人決裂，後重逢。石晉伯府四公子，徐敬甫的得意門生，和禾晏、肖珏亦敵亦友。何家嫡長子，禾晏兄長，設計謀殺妹妹，奪取「飛鴻將軍」的身分。出身於杏林世家，喜歡研究毒，和程鯉素有婚約，但因為想出書，不甘被綁在後宅逃婚，後對程鯉素產生情感。太醫院首座門下弟子，婦科聖手，稱宋陶陶為「毒物女」，但其實心裡喜歡她。首播當日在騰訊視頻的熱度就破20000，是今年暑期檔新劇第三快的紀錄，8月14日來到頂峰值，達到27097，當日劇情是禾晏率領精銳小隊，最後單槍匹馬拿下烏託人的首領，替季陽城拿下勝利。根據燈塔數據，最頂峰時期為8月13日，正片播放量達到4805.4萬，根據貓眼平台累計播放量，開播首週有效播放破2.46億，上線8天累計破4億。雖然周也和丞磊的知名度並不是特別高，但許多觀眾評價周也穿著鎧甲上戰場的模樣，堪稱是打戲天花板，女將軍颯爽感與力量感獲得好評，兩人的CP感也讓人看得會心一笑。不過雷點則在丞磊為了詮釋鐵面將軍，表情沒什麼變化。