楊柳颱風（國際命名: PODUL）目前已發布「海上陸上颱風警報」，受此影響，立榮航空、華信航空宣布，明（13）日國內線全數取消。
雖然尚未有明顯風雨，但中央氣象署已在今（12）日下午2時30分發布「陸上警報」，「花蓮、台東、屏東、高雄」是首波警戒區，預估明（13）日上午，颱風暴風圈就會接觸台灣陸地，並在中午左右登陸台東地區。
🟡 航空
📍立榮航空
立榮航空明日國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，請多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。
📍華信航空
華信航空明日國內線航班全天取消。華信航空將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。
📍中華航空
（一）桃園航班取消
CI116/CI117 桃園往返福岡
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI162/CI163 桃園往返首爾仁川
CI527/CI528 桃園往返深圳
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港
（二）高雄航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935/CI936 高雄往返香港
其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
📍長榮航空
長榮航空明日下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。
📍台灣虎航
受楊柳颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航8月13日航班異動如下：
航班取消
- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班
- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班
- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班
- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班
- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班
- IT281 東京成田-高雄航班
航班提前
- IT268 高雄-名古屋航班
航班延後(延至14日起飛)
- IT269 名古屋-高雄航班
虎航建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
📍國泰航空
國泰航空往來香港-高雄航班的異動如下，
8月13日
CX424 香港-高雄 取消
CX458/448 香港-高雄 延飛至8月14日
8月13日
CX423 高雄-香港 取消
CX459 高雄-香港 延飛至 8月14日
8月14日
CX449 高雄-香港 延飛至12:00
🟡 鐵路
📍高鐵
因應楊柳颱風來襲， 台灣高鐵公司表示，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依據目前各項氣象資訊綜合研判，明日中午12:00以前全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，規劃明日中午12:00以後營運模式，明日上午9:00前宣布公告。另，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
台灣高鐵公司各車站、基地、維修單位及全線保全持續進行相關防颱作業巡檢並回報防颱應變中心，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。
台灣高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。
台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：
1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
2. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
高鐵最新營運服務相關資訊，請瀏覽台灣高鐵企業網站、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。
📍台鐵
台鐵明日12時前列車行駛概況如下：
一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮)：
(一)對號列車
下行列車：131次(含)前各次列車正常行駛；117、121、123次行駛至彰化；371、161、111次行駛至潮州；301次全區間停駛。
上行列車：122次(含)前各次列車正常行駛；162次潮州=南港間正常行駛。
(二)區間(快)車：基隆=潮州間正常行駛，潮州=枋寮間視風雨狀況調整。
二、東部幹線：
(一)北迴線、宜蘭線(花蓮=樹林)：各級列車正常行駛。
(二)花東線(臺東=花蓮)：各級列車停駛。
三、南迴線(新左營=臺東)：各級列車停駛；411、415次改由花蓮始發。
四、支線：正常行駛。
五、環島觀光列車1次、2次，藍皮列車5898次、5899次，鳴日廚房6008次、6009次列車各停駛。
台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
🟡 海運
航港局預估，明日共有14航線，計129航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。
8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。
9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
