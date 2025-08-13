我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王星越原本是神探，卻被冤枉殺了師父，還被下毒。（圖／翻攝自微博@定風波官微）

《定風波》

開播時間：8月1日

主演：王星越、向涵之

播出平台：愛奇藝

更新時間：每日晚間6點更新1集，VIP更新2集

集數：共36集

1.劇情太慢：

2.王星越只出一張嘴

▲向涵之腫到不忍直視，演技也被批太過生硬。（圖／翻攝自愛奇藝）

3.向涵之外型不夠亮眼：

4.CP感不足：

▲王星越和向涵之的感情建立不夠深厚，觀眾難以帶入。（圖／翻攝自微博@定風波官微）

1.王星越－蕭北冥：

2.向涵之－鍾雪漫：

▲陳宥維（左）飾演風清濁、張南（右）飾演霍黛蓉，兩人的戲還比主角好看許多。（圖／翻攝自微博@定風波官微）

3.陳宥維－風清濁：

4.張南－霍黛蓉：

▲何洛洛（左）飾演童雙、鄧凱（左）飾演諸葛孔雲。（圖／翻攝自微博@定風波官微）

5.何洛洛－童雙：

6.鄧凱－諸葛孔雲：

▲《定風波》追劇日曆。（圖／翻攝自微博@定風波官微）

懸疑古裝劇《定風波》今年8月1日在愛奇藝首播，每日晚間6點更新1集（VIP更新2集）共36集，男女主角為王星越、向涵之，兩人原本是神捕營的捕快，卻因為一場懸案，王星越被當成兇手「夜煞」，逃亡3年後找到線索，重新和向涵之攜手調查真相。但卻有4大雷點，其一是劇情非常緩慢、二是王星越因為被餵毒內力全失，全劇只出一張嘴，再者是向涵之略顯豐腴，最後兩人CP感不足，評價相當兩極。該劇主要講述大齊第一神探蕭北冥（王星越 飾）被嫁禍為惡人「夜煞」，背負弒師的罪，3年後重返京城，與師妹鍾雪漫（向涵之 飾）以及一群機智的夥伴，聯手破獲奇案，揭開夜煞真相、守護天下蒼生的故事。自從王星越背負弒師的罪名回歸後，和向涵之聯手查案，但是過程非常冗長，期間經歷幾大案件，包括縫屍案、霍宗耀案、褚廣夏案、黃天案，4個案件卻演了22集，就算中間跳過一集，也能看懂，堪比台語八點檔。：向涵之起初不相信王星越無罪，於是想餵他毒藥，廢掉他的武功和內力，沒想到卻拿錯毒藥，誤服了沒有解藥的「凝雪寒」，導致王星越每兩集就吐血、暈厥一次，虛弱到要待在房間裡，交代手下各自要做什麼，查案的戲份不在他身上，他只是負責總結而已。23歲的向涵之外型還很稚嫩，不少觀眾都認為，女主角的人物設定也是捕快，扮相就已經樸素了，再加上她圓潤的臉頰，飾演霍黛蓉的張南都比她出眾許多。王星越和向涵之是師兄妹的關係，第一集就成親，只是成親的過程發生了縫屍案，死者正是向涵之的父親、王星越的師父，兩人之間夾著仇恨與冤屈，別說撒糖橋段了，比起男女朋友，更像同事。神捕營捕快，大齊第一神探，與師妹鍾雪漫大婚當日，被嫁禍爲夜煞，背負弒師罪名落湖逃亡，3年後返京和一群小夥伴破獲奇案。神捕營捕快，和師兄蕭北冥大婚當日，父親在風波湖上被縫屍，當時在場的4人，僅有蕭北冥生還，對他由愛生恨，3年後再相遇，逐漸接納他，並攜手調查當年真相。神捕營的仵作，實則為毒絕谷的傳人小白龍，因為給錯藥，害蕭北冥身中劇毒，一直很自責，喜歡霍黛蓉。霍宗耀案的關鍵人物，是父親撿回來的海涯孤兒，家破人亡後，跟著蕭北冥一行人進京查案，哭戲一流。家族被滅後，逃亡時遇到蕭北冥，為感謝他的救命之恩，成為他的得力助手。暗偵營的頭，視蕭北冥為可敬的對手，最希望他死，卻一直默默在幫助他。該劇首播當晚，在愛奇藝2小時突破6000，4小時達6500，次日熱度破8000，根據貓眼統計，實時熱度達9282.22，列為當日網路劇亞軍，燈塔播放量累計205.5萬。不過口碑有開高走低的趨勢，主要是因為女主角演技生硬，古裝扮相違和，在微博上有不少人喊棄劇，加上案情推理，大部分都是由中毒的男主角口述，缺乏畫面感。但也有人說劇本完整，案件都能看懂，加上男二女二常在嚴肅的時候製造出些許笑料，節奏感拿捏得不錯。雖然戲的評價兩極，但當初《定風波》定檔時，王星越的老闆，也是知名製作人于正曾發文，「劇本看過，超好看，也有幸看了成片，恨不能是我拍，好了，牛就不先吹了。」還tag王星越，細數他出道以來的作品，《周生如故》、《寧安如夢》、《墨雨雲間》等等，「無論主角配角，基本無敗績，這回我相信還是：莫道前路無知己，天下誰人不識君。」自誇選戲的眼光，目前《定風波》播到第28集，結局會如何，有多少觀眾買單都還很難說。