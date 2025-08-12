我是廣告 請繼續往下閱讀

高等法院昨（11）日裁定駁回前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇的延押抗告，柯文哲和應曉薇確定要押到10月初，對此，柯文哲妻子陳佩琪今日發文崩潰喊，若她有拿一毛錢，就要從法院頂樓跳下去，她甚至說，柯文哲乾脆別審了，直接判死就好，在她面前槍斃，屍體掛在北院前面，讓她和小草每天陪伴柯文哲到永遠等驚人之語。陳佩琪今發文怒控，台灣司法脆弱，是誰搞出來的？不就是你們這群司法從業人員搞出來的嗎？這麼專業的領域，若有人相逼（還是利誘？），有風骨的人大可大大方方地講出來，請問是誰逼你們脆弱的？脆弱可以讓他變得堅強，請讓司法在台灣活出一個讓人尊敬的樣貌來。陳佩琪痛批，京華城案到底誰有權說柯文哲是違法的？檢察官根本沒都計專業，就為了陷害柯文哲，自己認定違法，騙法院開搜索票去她家違法搜索，然後從搜索來的東西編故事，構陷她先生入罪，檢媒勾串一體，今天更令人痛恨的是看到是連法院也一起加入他們的行列。陳佩琪說，都1年了，檢察官羈押、法院延押、高院駁回的戲碼，不斷地上演，反正就是要把她先生押到死，不但要押，還要禁見，剝奪他跟家人見面的機會，什麼能折磨他的手段無不使勁使出，她想請問柯家人跟京華城有什麼關係？先生被檢察官羈押一年還要禁見親人？她和婆婆是會串什麼證？政治獻金若她陳佩琪有拿一毛，法庭傳訊的這些大老闆們，她陳佩琪若有和他們見過面或拿他們任何一毛錢，那她就跟大家相約明天在法院頂樓，她跳樓，說到做到，讓全國媒體全程轉播出去，她要以死對台灣司法的汙衊做最嚴厲的控訴。陳佩琪更崩潰強調，柯爸告別式申請個解除禁見而已，法官怯生生地問著檢察官的意見，這樣可否？那樣可以嗎？高院法官一直躲著，羈押、延押理由永遠複製貼上，以後台灣法院就請檢察官坐在法院最高層的位置斷案即可，也請賴清德政府不用花這麼多時間力氣和人員來審理柯文哲了，人力調去談關稅、做些福國利民的事吧，柯文哲就別審了，直接判他死刑就好，反正28.5年跟死刑也差不多，請在陳佩琪面前將他槍斃，她會把他屍體掛在北院前面，讓她自己和小草每天陪伴柯文哲到永遠。