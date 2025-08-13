我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊登嵙表示，可以趁鬼月看房、談價錢，等到農曆8月辦理過戶、喬遷入宅等。（圖／台灣房屋提供）

農曆7月、傳統意義上的鬼月將在8月23日開始，一般民眾不會選在鬼月搬家、入宅、動工等，不過命理師楊登嵙指出，民俗月是買房、裝修議價的好時機！也提供民眾在鬼月省錢、趨吉避凶的方法。今年8月23日將迎來農曆7月，鬼門開則是在前一天晚上11點，好兄弟放假，擔心打擾到四處遊蕩的好兄弟，所以一般民眾不會在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。不過命理師楊登嵙指出，農曆7月其實買房、裝修議價空間較大的時機，因為這時看屋的人相對較少，房子選擇也多，所以農曆7月反而是積極看屋的好時段，也有機會爭取較大的價格空間。除了看房、買房之外，裝修、買家電、家具也有優惠！鬼月購屋買房人氣衰退，加上近期房市冷清，一些急售的屋主、建商價格就會比較好談，此時出手議價，有機會取得比平時更好的議價空間。待最後下訂金、簽約、申請房貸等手續，鬼月也已經差不多過完了，等到農曆8月找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。如果是在農曆6月底買房、交屋，可在6月底左右，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的4個角落各敲3下，表示6月此時已經「動工」，就算7月繼續動工、動土也沒有關係。若是農曆7月下訂金買房，農曆7月這段時間可以先諮詢室內設計師，規劃、丈量房子等前置作業，或請工程公司和師傅來估價施工，像是先找好廚房、衛浴、窗簾、燈具等廠商，等到農曆8月找個好日子正式「動工」。因為農曆7月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在這時候衝買氣，推出促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。