▲林岳平曾任2023年經典賽中華隊總教練，與鄧愷威有過合作。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

▲鄧愷威曾在2023年入選經典賽中華隊。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威9日面對華盛頓國民隊中繼5局無失分，拿下生涯首勝。統一7-ELEVEn獅總教練林岳平曾在2023年第5屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）與鄧愷威有過合作。談到鄧愷威前一場登板的順序，餅總認為，「我想是透過中繼登板的方式去減輕壓力，讓鄧愷威自然去表現。」鄧愷威3日迎來大聯盟初先發，不過僅投3.1局就失掉5分，最終承擔敗投。9日再度登板，不過並非先發，而是在第2局接續開局投手蓋吉（Matt Gage）後登板，鄧愷威中繼5局無失分，最終拿下生涯首勝。獅總教練林岳平曾在2023年經典賽以總教練身份與鄧愷威有過合作。談到鄧愷威第2次登板是從第2局開始，餅總認為，雖然差1局登板，但「心理」上會有所不同。餅總指出，鄧愷威是大聯盟菜鳥，巨人隊教練團也會試著想辦法幫助鄧愷威恢復身手，「我想是透過中繼登板的方式去減輕壓力，讓鄧愷威自然去表現。」餅總直言，鄧愷威初先發一開始一定會興奮，投不好並非技術層面，而是心理層面。餅總相信，巨人隊總教練馬文（Bob Melvin）也一定有看出鄧愷威首戰與預期認知有落差的原因，「用（調整）登板的操作，給選手心理層面去安定、舒適去比賽。」