有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入助理費詐領案遭以貪污罪起訴，而《鏡週刊》日前報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，除了指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等語成涉案鐵證，且對話中還驚見她稱住持釋煌智「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。林岱樺痛批這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對與暗黑勢力奮戰到底。對此，前立委沈富雄直言，這是林岱樺空前的政治危機，「我替林岱樺非常的擔心」。沈富雄12日在節目《少康戰情室》表示，在他看來，這是林岱樺空前的政治危機，現在非常難預料林岱樺的政治生命能否延續下去，因為她回應此事時「就是差那麼一截」，沒有明確的說這件事是假的、與此無關，不管這個消息背後的陰謀有多大，都跟林岱樺平時給人的形象落差太大。沈富雄指出，若爆料屬實，那林岱樺就不用選高雄市長了，但如果是假的，那製造這些消息的人實在太可惡，他坦言，「我覺得言之過早，我替林岱樺非常的擔心」。針對《鏡週刊》報導內容，林岱樺辦公室發表3點聲明，一、起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。二、雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。三、特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。