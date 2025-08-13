我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲一名23歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang）上月底駕駛勞斯萊斯，在雪梨撞傷人。事後楊蘭蘭拒絕酒測，更在幾分鐘內繳交高額保證金，便傳出楊蘭蘭很可能是中共高官的小孩的消息。但中國網友突瘋傳楊蘭蘭是台灣人，還聲稱她的家族與民進黨政要關係匪淺。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，楊蘭蘭應該確實是中國權貴的家人，「她說成台灣人，並順便抹黑一下民進黨，是巧妙的移花接木，也是認知作戰的一種手法。」這起事件發生於當地時間7月27日清晨，一名23歲華裔女子楊蘭蘭駕駛價值百萬澳元的勞斯萊斯，因路面濕滑失控，在雪梨玫瑰灣的道路逆向撞上澳洲電台主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）的賓士，造成對方的專職司機重傷截肢。事故發生後，「楊蘭蘭」幾乎毫髮無傷地從被撞毀的豪車中走出，但她不但沒有協助現場救援或呼叫救護車，也拒絕配合警方的調查。相關事件引發輿論熱議。矢板明夫在臉書上針對此事件發文評論，提到楊蘭蘭駕駛勞斯萊斯，將對方司機撞成重傷後，支付了驚人的高額保釋金。同時還被爆出帳戶裡面有天文數字般的巨額存款。矢板明夫表示，「這位大小姐到底是何許人也？在中國國內外的華文圈引起了廣泛的討論。有人說她是中國前國家主席楊尚昆的重孫女；也有人說她是前外交部長楊潔篪的孫女；還有人說她是國家主席習近平的私生女。」他續指，正當大家議論紛紛的時候，在網易等中國國內的各大主要網站，突然出現了一篇文章，說這位楊蘭蘭「是台灣人」。矢板明夫在貼文中引用文章內容，「楊蘭蘭現年23歲（2002年生於台北）持有澳大利亞永久居留權，長住悉尼德寶灣兩套臨海別墅。她爸是楊正雄，台灣正雄集團老總，同時擔任台灣工商協進會理事。媽媽是林淑惠，正雄文教基金會執行長，同時兼任台灣佛教慈惠基金會董事。這家企業涉黑涉政，牽扯弊案，在台灣臭名昭著。」文章還指出，「2015年，正雄集團承接台北信義區軍眷村改建項目，楊正雄通過虛報建材價格套利2.4億台幣，並向賴素如行賄800萬台幣，最終項目以《驗收合格》名義通過，村民入住後頻繁出現牆面開裂、漏水等問題。2020年蔡英文競選期間，正雄集團以『新世代產業基金』名捐贈5000萬台幣，『換取』政策；2022年台南市長選舉中，向賴清德陣營提供3000萬台幣『政策諮詢費』，直接干預地方政務。」矢板明夫搖頭表示，「對台灣社會稍有了解的人就會知道，這篇寫的煞有介事的文章中，有太多與事實不符的地方。比如說，文章中提到，楊蘭蘭的父親在2015年台北市的眷村改造時，向前國民黨籍台北市議員賴素如行賄，但實際上賴素如在2014年底就已經落選。還提到2022年的台南市長選舉，其父為賴清德陣營提供政策諮詢費，但實際上賴清德當時已經是副總統，並沒有參加2022年的台南市長選舉。」矢板明夫續稱，「此外，我在台灣網上也沒有查到『正雄集團』或『正雄文教基金會』。最有名的楊正雄，是一位前桌球選手。」最後，矢板明夫在文末直言，「楊蘭蘭應該是中國權貴的家人。把她說成台灣人，並順便抹黑一下民進黨，是巧妙的移花接木，也是認知作戰的一種手法。」