歷經726大罷免挫敗，加上美國關稅談判引發民眾反彈，近日媒體公布民調，總統賴清德、行政院長卓榮泰滿意度皆跌破3成。近日內閣改組聲音四起，不過傳出綠營定調不換閣揆。對此，資深媒體人黃揚明透露，曾風聞前閣揆陳建仁可能回鍋。鄭麗文12日在節目《大新聞大爆卦》節目表示，美國對台灣予取予求、把台灣當提款機，是不是應該檢討一下，為什麼台灣讓美國覺得可以軟土深掘？這就是從蔡英文開始，一路跪舔美國的結果，台灣還把最大的談判籌碼台積電奉送給了美國，美國就把台灣當成檸檬榨乾為止，「更恐怖的在後面，到底是幾千億美金？美其名投資，就是送錢給美國！」鄭麗文直言，賴清德的民調還有很大的空間往下探，若沒有適當處理，絕對還有更冷的冬天在等他。黃揚明則說，川普動不動就拿關稅威脅，這種做法是罕見的，沒見過這麼胡扯的邏輯，「可是我們到底準備好了沒？如果我們的外交處境很艱困，對內還要一天到晚找敵人、搞罷免的話，這個國家怎麼可能會安穩？」黃揚明直言，奉勸賴清德去請益蔡英文，蔡是談判專家，要不要請她出馬？黃揚明透露，最近有聽到一個訊息說，也許陳建仁又可以被請出來當行政院長也不一定？因為英系也會想說這樣比較安穩、放心。