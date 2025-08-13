星巴克表示，今（13）日開喝8月最新「星巴克買一送一」foodomo外送咖啡優惠，一杯特大杯那堤77.5元、冷萃咖啡82.5元、摩卡85元；foodomo表示楊柳颱風（國際命名: PODUL）來襲，部分地區暫停外送；全台門市星巴克還有「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」單一特價、氮氣冷萃系列「現折20元」優惠。85度C週三黑糖珍珠日「珍奶第二杯半價」喝起來。
📌今「星巴克買一送一」！特大杯那堤77.5元起
8月最新「星巴克買一送一」咖啡優惠今開喝！星巴克表示8月13日(三)至9月5日(五)每週三～五，「星巴克買一送一」foodomo好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、冷萃咖啡、摩卡，其中一杯由星巴克招待。幫大家試算，一杯特大杯那堤77.5元、冷萃咖啡82.5元、摩卡85元划算開喝。
不過由於楊柳颱風來襲，foodomo表示：「部分地區暫停外送及風火輪服務。外帶自取不打烊」。還請民眾出門前，先至官網查詢確認。提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)，如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿；外帶自取飲品製作標準相同。不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
📌全台門市星巴克「紫紅薯星冰樂」單一特價！氮氣冷萃：現折20元
星巴克全台門市8月12日(二)至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元！即日起至9月9日，購買任一容量的限定氮氣冷萃飲品「現折20元」，星巴克表示活動品項為：經典特調氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾。
提醒大家，單一價活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯及飲料升級相關活動；優惠品項依各門市現貨為準。氮氣冷萃咖啡系列優惠品項依各門市現貨為準；不包含典藏氮氣冷萃咖啡系列；優惠不併用；活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌85度C：週三黑糖珍珠日「第二杯半價」
今週三黑糖珍珠日，85度C表示「黑糖珍珠系列第二杯半價」開喝！包括黑糖珍珠鮮奶（M 65元／L 85元）、黑糖珍珠厚奶茶（M 50元／L 55元）都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
資料來源：星巴克、foodomo、85度C
