民進黨桃園市議員黃瓊慧11日前往南投聲援823罷免投票，活動結束於台中高鐵站準備購票，過程中卻遭到國民黨桃園市議員詹江村偷拍，對方還發文酸她「陰魂不散」。民進黨對於詹江村噁心、違法的跟騷行徑，予以嚴厲譴責，並要求詹江村道歉；國民黨則呼籲綠營不要通過抹黑，來轉移內部矛盾的執政黨，嚴厲譴責抹黑行為，並喊話民進黨與黃瓊慧應為雙標道歉。對此，臉書粉專「政客爽」指出，2023年黃瓊慧發文拍攝統促黨總裁「白狼」張安樂，甚至還把一旁看簡介的路人都拍進去，他也狠酸「連張安樂都要偷拍，只能說黃瓊慧品味非常獨特。」政客爽在臉書發文指出，現在民進黨、黃瓊慧討論的標準，是「偷拍就是不對的」，這樣就是跟蹤騷擾。如果這個邏輯成立，2023年黃瓊慧發文拍攝張安樂多張照片，都是近乎偷拍的角度、在對方不知情的角度下偷拍，請問這個行為就算是正常了嗎？且黃瓊慧在拍攝張安樂的同時，把旁邊在看簡介的路人也拍攝進去，請問有得到當事人的同意嗎？「連張安樂都要偷拍，只能說黃瓊慧品味非常獨特。」政客爽表示，說實話，他覺得用這個邏輯去無限上綱上線都很牽強，今天詹江村就是覺得很巧，所以從遠方拍了一張不清楚的照片，告訴大家他遇到了同事兩次，如果真的覺得違反跟騷法趕快去提告阿，黃瓊慧在等什麼？「要利用別的事件去轉移民進黨內部爭吵厭男厭女的負面事件，也是用心良苦，可惜炒作半天，除了你們同溫層根本沒人關注。」