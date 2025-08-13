我是廣告 請繼續往下閱讀

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。 颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

楊柳颱風今（13）日襲台，目前強度略增、暴風圈擴大，預計將於中午登陸台東一帶。高鐵表示，14時全線正常營運，14時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。氣象署表示，楊柳颱風在過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。高鐵說明，14時前全線維持正常營運，各班次依時刻表發車，14時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。台灣高鐵公司提醒旅客，受颱風調整營運模式影響，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：